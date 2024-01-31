黎智英案｜辯方播黎向員工發言片段　張劍虹在旁附和說：繼續堅持

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（31日）踏入第20天，前《蘋果日報》社長張劍虹繼續接受辯方盤問。辯方在庭上播放《蘋果》25周年慶祝活動的影片，黎曾向員工發言時叫同事「攞住良知去做」，又笑言：「《蘋果日報》做到今日咁樣，係你哋造成嘅。國安法嚟唔關我事。」片段隨即傳來笑聲，當時站在黎身旁的張亦附和說：「繼續堅持！」張在庭上指，同意黎的說法，但認為這也是在黎的領導和指示下造成。



辯方質疑張申請保釋時，曾自稱僅負責管理業務，沒有參與編採工作，這與他庭上說法相違，質疑他為求減刑將責任推給黎。張否認，並稱他僅負責傳遞黎的指示，沒有制定編採政策。



黎智英在員工大會上曾發言稱，《蘋果》從未風調雨順過。

黎指蘋果從未試過風調雨順

辯方在庭上播放《蘋果》於2020年6月舉行的25周年內部慶祝活動片段，片中黎智英站在壹傳媒辦公大樓內，站在鏡頭中央向員工發表講話，表示《蘋果》從未試過風調雨順，「一係就話我哋血腥八掛，一係畀人封殺廣告，一係畀人攻擊，到而家呢就《國安法》都嚟埋添，都唔知道點做真係。」

強調無人會逼你點做

黎著員工繼續堅持，又自言他的要求只得一個，就是希望員工「攞住你哋嘅良知去做」，並強調：「無人會逼你點樣做⋯我唔會叫你點樣去做。」他又笑言：「《蘋果日報》做到今日咁樣，係你哋造成嘅 。國安法嚟唔關我事。」隨即傳來笑聲。期間，站在黎身旁的張附和道：「繼續堅持！」

彭指張當時明顯認同黎的發言

黎的資深大律師彭耀鴻質疑，片段所見張當時明顯認同黎的發言，包括他說：「《蘋果日報》做到今日咁樣，係你哋造成嘅。」張則表示黎僅在開玩笑，他同意黎的說法是指《蘋果》上下努力合作，強調這也是在黎的領導及指示下造成。

黎看國安法細節後嚇了一跳

彭引述黎曾在《國安法》實施翌日向張發訊息指，看了細節後「嚇了一跳」，需想好策略對付，不容鹵莽。被問到黎是否自《國安法》實施後變得謹慎，希望避免違法？張同意黎稱要「小心啲」。

張劍虹一再強調他的職責只是傳遞黎的指示，並無參與制定政策。（資料圖片）

曾討論如攬炒十步一類文章是否要下架

張亦確認自人大於2020年5月宣布訂立《國安法》後，他與眾高層開設「國安法應變委員會」、「報紙敏感廣告」及「應變小組」等Whatsapp群組，商討出版內容會否違法、是否應該修改字眼或將文章下架等，包括港大法律系前副教授戴耀廷的文章〈攬炒十步〉。

辯方指黎叫蘋果小心翼翼地經營

張曾在2021年4月開的「應變小組」說：「今時唔同往日，大家都明白。保留一把聲音重要，硬頸冇用。」辯方質疑張這番話是在傳遞編採指示，張解釋當時坊間盛傳《蘋果》七一之前就會倒閉，專欄作家陶傑亦曾撰文表示《蘋果》應「自行了斷」。張事後曾請示當時已被還押的黎，《蘋果》應否自行結業。黎回覆稱：「點解要自己執咗佢？不如做到佢冚為止啦。」因此《蘋果》繼續「小心翼翼」地經營。

應變小組在黎還柙後成立

張確認上述群組「應變小組」成員不包括黎，在法官李運騰追問下，他解釋指開設該組時黎已被還押，但承認其他應變群組都沒加入黎。辯方遂指沒加入黎的原因，是因黎沒有參與編採工作。張不同意。

重申只負責傳遞黎的指示

張於2021年6月被捕後，曾向高等法院申請保釋，並為此寫下了一份誓章，提到他自2017年升任壹傳媒副行政總裁後，主要負責業務管理，沒有參與制定編採政策，又稱壹傳媒堅守編採自主的政策，管理層與編採部彼此獨立。辯方質疑誓章內容與張庭上供詞不一致，張否認，指他僅負責傳遞黎的指示，無參與制定政策。

否認將責任推給黎換取減刑

張亦稱誓章提到「編採自主」意指編採內容不受商業因素影響，管理層不會干預，但管理層不包括黎，並解釋指：「佢係Boss，唔係我哋呢啲高級管理嘅打工仔。」辯方質疑本案控罪性質屬串謀性質，張當時理應知道執行編採指示，已屬參與的一部份。張說當時律師未向他詳細解釋法例。辯方指張在庭上供詞是為將責任推給黎，希望藉此獲得減刑。張否認。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022