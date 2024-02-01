教局收2019言論投訴叫停租場　劇團或解散　團長：唔知點可行落去

劇團「小伙子理想空間」原明日起一連三日（2日至4日）在香港兆基創意書院公演兩個劇目，但校方引述教育局收到有人投訴劇團團員「網上言論」，因應《國家安全：學校具體措施》指引指示煞停租場。



「小伙子理想空間」創辦人唐浩翔今日（1日）在商台節目確認是他本人被投訴，指校方場地經理曾透露當局收到來歷不明截圖，唐查問下對方稱：「你記得唔記得2019年有發布乜嘢？」唐因此相信有關截圖是載有他2019年在社交平台發布或轉載的內容：「無講關於乜內容.......投訴內容都唔知......相信都係一啲關於2019年的事。」



唐浩翔稱，兩個劇目全屬劇團自資，對於要暫停製作感失望，部份團員更是首次接觸舞台劇，因無法演出感不開心甚至哭了出來。唐又指，劇團2017年創立，今次事件令他感到6年努力與心機白費及付緒流水，或解散劇團：「唔知點樣可以行落去......發生嘅事情影響好多人，唔只我一個......咁多年希望同一班年輕人去藝術創作，一直循合法途徑去製作作品，作品訊息都係正面訊息。」



劇團「小伙子理想空間」，本應於下月2日至4日，公演兩個劇目《三分鐘銀行》及《窮一生藝術館》，但最終被逼取消。（社交平台截圖）

「小伙子理想空間」兩個劇目《三分鐘銀行》及《窮一生藝術館》原定本月2日至4日公演，惟在本月19日得悉，香港兆基創意書院接獲教育局九龍城區學校發展組發出的指引，要求學校與劇團解除場地租約，以致演出取消。

團長唐浩翔確認是他本人被投訴：相信關於2019年的事

唐浩翔今日在商台節目確認是他本人被投訴，指校方場地經理曾透露當局收到來歷不明截圖，唐查問下對方稱：「你記得唔記得2019年有發布乜嘢？」唐因此相信有關截圖是載有他2019年在社交平台發布或轉載的內容：「無講關於乜內容.......投訴內容都唔知......相信都係一啲關於2019年的事。」

曾提出退出工作人員名單及劇團職務以讓演出繼續

「同一班傻嘅人、青少年去發一個夢，宗旨聚集一伙人去建立無限可能。」唐浩翔指劇團的藝術創作上無任何政治意味「一隻字都無」，相信投訴是針對其本人，而為了讓兩個劇目如期演出，他提出了不同方案，但也不被接納：「如果教育局覺得係我個人問題，我退出工作人員名單，公開退出職務以畀個演出繼續，但唔可以。」

他又指，劇團2017年創立，今次事件令他感到6年努力與心機白費及付緒流水，或解散劇團：「唔知點樣可以行落去......發生嘅事情影響好多人，唔只我一個......咁多年希望同一班年輕人去藝術創作，一直循合法途徑去製作作品，作品訊息都係正面訊息。」

教育局周三稱去年6月更新指引：要阻止不當不良信息傳播

教育局周三晚（1月31日）表示，在去年6月已向全港學校發出的《國家安全：學校具體措施(增強版) 》指引，其中包括學校在校舍的管理和使用上，包括租借校舍予校外機構舉辦活動，以及邀請校外人士到校進行活動，學校管治機構有責任防止校舍出現不恰當使用的情況，教育局和學校有責任保護學生，確保校園環境安全有序，阻止不當不良信息傳播，讓學生安心學習和活動。

教育局又指，在接獲投訴後，已與學校聯絡，了解實情，並按指引準則，從保護學生的角度，為學校提供適切的意見及支援。

兩個劇目原定於下月初於兆基創意書院公演。（資料圖片）

翻查資料，「小伙子理想空間」非首次不獲租場。劇團創作的粵語音樂劇《百花舞廳》去年8月底至9月初曾計劃於香港藝術中心壽臣劇院舉行。不過，演出前三個月，接獲壽臣劇院通知，指他們違反場地協議的條走及承諾，即時撤銷劇團的租用資格。有傳媒曾引述消息，指或與主創成員的個人立場有關。