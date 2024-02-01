新年延長通關｜城巴年卅起增NB3及特別線　來往屯門及深圳灣口岸

政府就農曆新年假期制定特別通關安排，其中深圳灣口岸年三十至年初四（2月9日至13日）通宵運作；羅湖口岸年三十及年初二（9日及11日）延長服務兩小時至凌晨2時。



城巴表示，為接載農曆年假的深圳灣口岸通宵旅客，由年三十至年初四，會開辦通宵路線NB3及其特別路線，往返屯門碼頭、屯門市廣場至深圳灣口岸，兩條路線聯合班次可達30分鐘一班，全程收費21.5元；另外城巴會在年三十晚增設或延長4路線服務，方便市民行完年宵回家。



深圳灣口岸年三十至年初四（9至13日）通宵運作。（資料圖片）

城巴表示，會於年三十至年初四開設NB3及其特別路線，全程收費21.5元，其中NB3來往屯門碼頭、屯門市廣場至深圳灣口岸；特別路線則與日間路線B3X相若，行走屯市至深圳灣口岸。

城巴指兩條路線聯合班次達30分鐘一班，已預留資源並視乎需求加密班次，通宵班次與日間班次會無縫交接。城巴又說，乘客可利用N50及N969轉乘，來往油尖旺、中西區及灣仔一帶。

城巴20A號線。（城巴圖片）

除此之外，城巴計劃在農曆年期間開辦來往港島銅鑼灣、中環至落馬洲皇崗口岸的特別路線976S，並在年三十至年初二深夜至凌晨提供服務，便利市民用皇崗口岸過關；來往鴨脷洲至機場及港珠澳大橋的NA10，會在年廿九至年初十（2月8日至19日）期間啟動。

另外，城巴計劃在年三十晚增設及加強多條市區路線服務，包括20A、38S、N116及N601，方便市民行花市後回家。