基層單親媽媽入住「光房」兩年　由一心等上公屋變有能力買居屋

「原來唔一定要等公屋，原來我同個仔係有能力可以買居屋。」對基層家庭而言，買居屋猶如癡人說夢，單親媽媽元元三年前亦是如此認為。當時月入僅7,000元、需投靠親戚暫居的她，曾認為輪候公屋是唯一出路，直至入住「光房」計劃的單位，短短兩年不斷增值以提升收入，加上儲蓄了一筆不少的金錢，有能力靠自己買居屋做安樂窩。



要有光的創辦人及行政總裁余偉業表示，元元個案並非孤例，隨着租樓租金與居屋供款額愈來愈接近，現時有約三成「光房」、「光屋」的住戶改視買居屋為目標，期望政府可增加居屋供應，以提供房屋階梯予此班短貧戶。



擔任助理月入$7000 寄居親戚家與子住客廳

「人要向上，唔係向下㗎嘛！」短短一小時的訪問，元元數次說此句口頭禪。性格開朗的她談到未來總是滔滔不絕，分享工作一點一滴時，眼睛更是閃爍著自信的光芒，與三年前的她仿如兩人。元元三年前因與丈夫分開，與兒子由北京回港，當時無學歷、無工作經驗，只能在牙醫診所擔任助理，月入僅7,000元，需投靠親戚暫居。

八個人瑟縮在600平方呎的房屋，元元和兒子只可睡在客廳，少不了爭吵，兒子情緒也變得十分暴躁，需接受學校社工輔導。社工因而轉介她申請「光房」計劃，以較低的租金價錢4,000元，與兩名單親媽媽合住藍田一個單位。

+ 10

進修後做醫療支援職系工作 月入翻倍 一個月休兩日

由於背景相似，元元笑言與其餘兩組家庭共住十分融洽，「好似一個family（一家人）咁，互相take care（照顧）。」「光房」計劃會有專責人員督促住戶儲蓄及自我增值，兩年內元元就修讀了急救及物理治療助理等課程，並以散工形式做醫療支援職系工作，月入已由過往的7,000元升至18,000元。

月入增加背後，當然是元元不辭勞苦每日工作，「一個月休兩日，每日都做11至12小時。（不會覺得辛苦咩？）唔辛苦，因為有個目標買間屋。」

在香港一屋難求，不少人都認為要「上車」買到自己的安樂窩近乎是不可能，更有戲言指能排到公屋是人生贏家。不過，元元卻堅定以買居屋為目標，希望可以夠自己購入更好的居住環境。 雖然近日本港經濟衰退，樓市大跌，但元元卻認為影響不大，因為是用來自住，現時要買到居屋「仲難過中六合彩」。

為購入安樂窩，元元笑言自己及兒子都十分節儉。（蘇煒然攝）

料明年儲夠15萬作居屋首期

為購入安樂窩，她笑言自己及兒子都十分節儉，每月都會儲蓄4,000元，現時已儲了逾80,000元，有信心在明年儲到150,000元，作居屋首期。談起兒子，她亦大讚15歲兒子懂事，今年就讀中三．每周只用50元零月錢，懂得煮飯，「見到媽媽有動力時，佢都有動力。」

她笑言從事醫療行業，在香港可以說是「鐵飯碗」，加上兒子今年9月將由傳統中學轉到香港專業教育學院入讀健體教練全日制課程，以鋪路未來做消防員或健康教練，故料即使購入居屋，未來兩人都可以一同承擔房債。

要有光的創辦人及行政總裁余偉業表示，其實要在香港置業並非想像般困難，。 （蘇煒然攝）

租樓租金與居屋供款額接近 30%光房/光屋住戶目標改為買居屋

要有光的創辦人及行政總裁余偉業表示，元元個案並非孤例，隨着租樓租金與居屋供款額愈來愈接近，現時一萬元已可以供200平方呎至400平方呎的居屋，故參與「光房」、「光屋」的住戶由以前只有5%會視買居屋為目標，至現時已增加至30%，期望政府可增加居屋供應，以提供房屋階梯予此班短貧戶。雖然居屋申請超額比率略有下降，但他指對於買不到居屋的市民而言，要成功抽中仍然很困難。

他表示，其實要在香港置業並非想像般困難，有不少人在加入「光房」計劃前都以為自己是長貧戶只可一心等公屋，但其實不少人只是短貧戶，可以透過自身努力在日後租樓及買居屋，「其實三年增加月入5,000元，已經可以建構自己的房屋階梯。」

他以參與「光房」、「光屋」的租戶為例，指不少人在參入計劃前都認為三年增加月入5,000元是匪夷所思，但就有近八成在入住後可以改善其居住環境。有見及此，要有光推出了「要有光短貧快測」，助基層了解自己的上流機會及上流空間。