居屋｜揀樓首日一成人棄選　啟悅苑受歡迎　安達臣道3盤無人問津

新一期居屋今日（31日）開始揀樓，房屋署表示，首日101個申請人到場揀樓，但只有91間獲選購，即有10個、約一成申請人最後未有揀樓。



91間被選購單位中，啟德啟悅苑最受歡迎，73間「名屋有主」，屯門兆翠苑6間、元朗朗天苑2間，其餘均是重售或租置回收單位。至於因交通原因被咎病的三個安達臣道項目安樺苑、安麗苑及安楹苑，首日未有賣出任何一間。



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101位申請人到場揀樓 共賣出91間單位

房屋署表示，首日共有101位申請人到樂富的客戶服務中心揀選居屋單位，最終只有91間單位獲選購，包括35個綠表及56個白表申請人，即代表揀樓首日共有10個申請人、約一成人未能揀得心水單位。

91間獲選購單位中，81間單位屬新發展項目，其中啟德啟悅苑最受歡迎，共有73間單位被選走；屯門兆翠苑亦有6間，元朗朗天苑則有2間；另有6間重售單位被選走，包括鑽石生啟翔苑1間、馬鞍山錦駿苑3間，以及沙田愉德苑2間；4間租置回收單位今日亦有人揀選，分別為富亨邨、顯徑邨、南昌邨及太和邨各一間單位。

啟悅苑樓王料可享維港景。（資料圖片）

新出售項目中，安達臣道三個屋苑在首日無人問津，包括安樺苑、安麗苑及安楹苑。三個項目雖然均有面向單位，但交通不便為人咎病已久，料因此首日暫時無人挑選。

房署補充，明日（2月1日）約有160位家庭申請者獲邀揀選居屋單位。

今期居屋7個新盤價單詳情：

德啟悅苑

觀塘安楹苑

觀塘安麗苑

觀塘安樺苑

屯門兆翠苑

元朗朗天苑