社區保母｜社署第四季推出兩層架構培訓　內容由署方制定並設考核

早前一名九個月大女嬰懷疑被虐，警拘捕照顧女嬰的33歲保母，社署證實該名保母為「鄰里支援幼兒照顧計劃」下的社區保母。社署署長李佩詩今（2日）表示，當局早有意加強社區保母的配套，今年第四季會推出兩層架構培訓，基本培訓為14小時，內容由署方制定，培訓也設有考核，而針對部份要照顧有特殊教育需要的孩子，保母要再上第二層、約4小時的培訓。



社署署長李佩詩今（2日）表示，當局早有意加強社區保母的配套，今年第四季會推出兩層架構培訓，基本培訓為14小時，內容由署方制定，培訓也設有考核。（資料圖片）

社區保母培訓目前由服務機構自訂 每年設重溫課程

就早前社區保母疑涉虐兒個案，李佩詩今指現階段尚待警方調查，不宜回應，但她澄清，社區保母培訓並非只有兩小時而是4小時，當中內容提供服務的機構自訂，保母必須完成才可以開始照顧孩子，每年亦設重溫課程。

今年第四季會推出兩層架構培訓

她續指，除2023年施政報告提出會增加社區保母的津貼，當局一早有意加強配套，包括培訓。她指，未來社區保母會有兩層架構的培訓，並在今年第四季推出。

早前一名九個月大女嬰懷疑被虐，警拘捕照顧女嬰的33歲保母，而女嬰留醫屯門醫院。（資料圖片）

培訓第一層為基本培訓，約14小時，署方會訂明內容，包括未來會認識育兒、處理突發情況等知識，並需要評核，是有制度化的培訓。此外，針對部份要照顧有特殊教育需要的孩子，保母要再上第二層、約4小時的培訓，學習具更多照顧知識。她也提到，當局未來會加強監管，不定期前往視察保母工作情況。