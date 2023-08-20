調查揭疫下長者嚴重孤獨僅一成半常與子女聯絡　社協促設社區保姆

有組織聯同學者進行研究，於 2022年7月至2023年1月與162位基層長者戶訪談，發現受訪長者「孤獨量表」得分高達9.2分，屬「嚴重孤獨感」。他們當中僅15.1%表示與子女經常聯絡，僅8%受訪者表示子女經常提供情感支援。調查也發現，逾九成受訪長者在智能電話使用中感困難，亦有四成人表示以智能電話聯繫親友時感到困難。



社協促政府在各區設立長者社區保姆，聘用鄰舍中的婦女或社區人士，加強支援體弱獨居及雙老家庭，並於長者中心增聘恆常數碼大使，為長者提供個人化指導，協助他們打破「數碼隔膜」，過渡數碼年代。



香港社區組織協會(社 協)及香港老人權益聯盟(老權)與香港中文大學社會工作學系合作，於 2022年7月至2023年1月與162位基層長者戶訪談，發現受訪長者孤獨量表得分高達9.2分，屬嚴重程度的孤獨感。（社協提供）

香港社區組織協會及香港老人權益聯盟，與香港中文大學社會工作學系合作，於 2022年7月至2023年1月與162位基層長者戶訪談，以疫情為背景，透過調查問卷了解長者戶的需要。

調查結果發現，受訪長者孤獨量表得分高達9.2分，按照量表準則，得分高於8分即屬於嚴重程度的孤獨感，受訪者也出現情緒困擾，其中焦慮狀況更比普通居港人士高一半以上。

調查指出，疫情下獨居及雙老長者社交生活受影響，社交孤立的問題嚴峻。受訪者中僅 15.1%表示與子女經常聯絡，僅8%受訪者表示子女經常提供情感支援。逾半(53.7%)受訪者則表示使用長者中心設施受較大、甚至嚴重影響。長者因而失去聚腳點，也窒礙他們初有需要時得到適切的服務支援及介入。

此外，調查發現逾九成受訪長者在智能電話使用中感困難，亦有四成人表示以智能電話聯繫親友時感到困難。

調查也發現，受訪基層長者戶患有慢性病的比例(85.2%)，較統計處2021年主題性住戶統計調查中的75%為高，惟受訪長者中只有9%認為自己健康欠佳。

調查指出，疫情下獨居及雙老長者社交生活受影響，社交孤立的問題嚴峻。（資料圖片）

社協促政府在各區設立長者社區保姆，由政府出資聘用鄰舍中經過合適訓練且有照顧經驗之婦女或社區人士，定期關懷及支援有需要的體弱獨居及雙老家庭。

社協也建議政府於長者中心增聘恆常數碼大使，為長者提供個人化指導，並需研究及制定數碼共融政策促進私人企業、慈善及非牟利團體與政府部門合作，打破數碼隔閡，協助弱勢長者過渡數碼年代。

就長者健康問題，社協建議當局與地區團體及各區康健中心合作設立外展隊，接觸隱蔽長者及其他患者積極度低的社群，以個案管理形式建立關係及介紹服務，亦可考慮為服務人次中，基層病人的比例訂立服務目標，確保弱勢社群均衡獲得健康服務。