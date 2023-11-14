蜂蜜｜65歲婦食印度蜂蜜狂蜜病中毒！消委會食用7貼士幾多歲不宜?

衞生署衞生防護中心公佈，正調查一宗狂蜜病中毒個案，並提醒市民應向可靠的來源或養蜂場購買蜂蜜。想要避免狂蜜病衛生署提出3招預防方法，消委會亦提出了食蜂蜜的7大注意事項。



65歲婦食印度自製蜂蜜狂蜜病中毒 可影響神經、肌肉

衞生署衞生防護中心在昨日（13日）公佈，一名65歲女病人於11月12日進食蜂蜜約一小時後，出現嘔吐、神志不清、低血壓及心律下跌病徵。她於同日被送到伊利沙伯醫院急症室，並入院接受治療。病人現時情況穩定，仍然留院，臨床診斷為狂蜜病中毒個案。

65歲婦食印度自製蜂蜜狂蜜病中毒（istockphoto）

衞生防護中心指，初步調查顯示，病人進食友人由印度帶到香港的自製蜂蜜，個案可能由梫木毒素引致。根據衛生署資料，狂蜜病中毒是由進食含梫木毒素的蜂蜜引起。梫木毒素是一種由杜鵑花科植物（包括杜鵑花）產生的神經毒素，可影響神經和肌肉。相關中毒症狀包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐、肚瀉、頭暈、乏力、大量出汗、唾液過多和感覺異常。嚴重個案可能會出現低血壓、心律下跌或休克。

衞生署3招預防狂蜜病

想要預防狂蜜病，衞生防護中心建議市民採取3招預防措施：

衞生署3招預防狂蜜病（istockphoto）

1.向可靠的來源或養蜂場購買蜂蜜。



2.棄掉帶有苦味或澀味的蜂蜜，因為進食含梫木毒素的蜂蜜可能令喉嚨有燒灼感。



3.特別注意在印度、尼泊爾和土耳其黑海地區出產的蜂蜜，因為這些地區的蜂蜜曾引致與梫木毒素相關的中毒個案。



消委會食用蜂蜜7注意事項

除了要小心預防狂蜜病外，消委會還提出了食用蜂蜜的7項需要注意事項：

（istockphoto）

1.進食時，以傾倒的方式或用乾燥潔淨的勺子取出，開封後應盡快食用。



2.開水沖服蜂蜜時，水溫宜在60℃以下，以免破壞其營養成分。



3.由於蜂蜜具有一定的酸性，故應盡量避免使用金屬容器或湯匙接觸蜂蜜，以免金屬被溶出。



4.含糖量很高的蜂蜜具有天然的防腐功能。但當水分升高，酵母就會較易繁殖，可能會使味道改變，甚至酸敗，故蜂蜜應密封保存。



5.蜂蜜屬於游離糖，建議要適度食用，過量攝入游離糖，可能會增加肥胖和蛀牙等風險。



6.一歲以下的嬰兒不宜吃蜂蜜！由於蜂蜜可能受肉毒桿菌的孢子污染，嬰兒吃下肉毒桿菌的孢子後，有機會引致嬰兒肉毒中毒，因此1歲以下嬰兒不適宜吃蜂蜜。



7.小心蜂蜜含殘餘抗生素。某些蜂蜜中會有蜂農所使用的相關抗生素殘留物，即使是食用正常分量的蜂蜜（即每天1茶匙至1湯匙）亦可能會對健康造成長期的影響，尤其是抗生素過敏人士，請小心為上。



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參考資料：食安中心/衛生署/消委會