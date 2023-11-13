蜂蜜有毒｜65歲婦進食印度自製蜂蜜後嘔吐　證實為狂蜜病中毒

一名65歲婦人進食由印度帶到香港的自製蜂蜜後，嘔吐及神志不清，其後證實為狂蜜病中毒，調查顯示由梫木毒素引致。衞生防護中心指，進食含梫木毒素的蜂蜜可能令喉嚨有燒灼感，並建議棄掉帶有苦味或澀味的蜂蜜。



一名65歲女病人進食由印度帶到香港的自製蜂蜜後，嘔吐及神志不清，其後證實為狂蜜病中毒。（資料圖片）

進食蜂蜜約一小時後神志不清、低血壓

衞生署衞生防護中心今日（13日）公布，正調查一宗狂蜜病中毒個案，涉及一名65歲女病人。她於昨日（12日）進食蜂蜜約一小時後，出現嘔吐、神志不清、低血壓及心律下跌病徵。她於同日被送到伊利沙伯醫院急症室，並入院接受治療。病人現時情況穩定，仍然留院，臨床診斷為狂蜜病中毒個案。

自製蜂蜜料含梫木毒素 由杜鵑花科植物產生神經毒素

衞生防護中心初步調查顯示，病人進食友人由印度帶到香港的自製蜂蜜，個案可能由梫木毒素引致。衞生防護中心正繼續調查個案。

衞生防護中心提醒，狂蜜病中毒是由進食含梫木毒素的蜂蜜引起。梫木毒素是一種由杜鵑花科植物（包括杜鵑花）產生的神經毒素，可影響神經和肌肉。相關中毒徵狀包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐、肚瀉、頭暈、乏力、大量出汗、唾液過多和感覺異常。嚴重個案可能會出現低血壓、心律下跌或休克。

衞生防護中心建議市民採取以下預防措施：



1：可靠的來源或養蜂場購買蜂蜜

2：棄掉帶有苦味或澀味的蜂蜜，因為進食含梫木毒素的蜂蜜可能令喉嚨有燒灼感

3：特別注意在印度、尼泊爾和土耳其黑海地區出產的蜂蜜，因為這些地區的蜂蜜曾引致與梫木毒素相關的中毒個案