28歲男尼泊爾帶自製蜂蜜返港進食　「狂蜜病」中毒入急症室

衞生署衞生防護中心今日（22日）正調查一宗狂蜜病中毒個案，涉一名28歲男病人早前進食從尼泊爾帶回港的自製蜂蜜，2.5小時後出現心律下跌、低血壓等多個病徵，在伊利沙伯醫院急症室求醫後，臨床診斷為「狂蜜病」中毒。衞生防護中心提醒市民應向可靠的來源或養蜂場購買蜂蜜。



衞生署表示，該名28歲男病人於17日進食蜂蜜約2.5小時後，出現心律下跌、低血壓、腹痛、暈眩、噁心和嘔吐病徵。他於同日到伊利沙伯醫院急症室求醫，並入院接受治療，臨床診斷為狂蜜病中毒個案。病人情況穩定，19日出院。而有關剩餘的蜂蜜和病人的尿液樣本經化驗後，證實含「梫木毒素」。

初步調查顯示，病人從尼泊爾將自製蜂蜜帶返香港。衞生防護中心正繼續調查個案。

衞生防護中心發言人解釋，狂蜜病中毒是由進食含梫木毒素的蜂蜜引起。梫木毒素是一種由杜鵑花科植物（包括杜鵑花）產生的神經毒素，可影響神經和肌肉。相關中毒徵狀包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐、肚瀉、頭暈、乏力、大量出汗、唾液過多和感覺異常。嚴重個案可能會出現低血壓、心律下跌或休克。

衞生防護中心建議市民採取以下預防措施：

向可靠的來源或養蜂場購買蜂蜜；



棄掉帶有苦味或澀味的蜂蜜，因為進食含梫木毒素的蜂蜜可能令喉嚨有燒灼感；及



特別注意在尼泊爾和土耳其黑海地區出產的蜂蜜，因為這些地區的蜂蜜曾引致與梫木毒素相關的中毒個案。

