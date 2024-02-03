蕭澤頤稱23條立法維護國安　警隊重中之重　未回應會否增部門執法

香港警察學院今日（3日，星期六）舉行結業會操，警務處處長蕭澤頤見記者，被問及對於23條立法如何部署及執行，他表示，警隊會貫徹有法不依、違法必究的原則，最終目的希望市民安居樂業，未回應會否增設部門及加派人手執法。



蕭澤頤表示，維護國家安全，在任何國家都是重中之重及首要工作，是市民福祉及經濟發展的保障。（資料圖片/廖雁雄攝）

蕭澤頤未回應如何部署 循執法必嚴原則

警務處處長蕭澤頤表示，今年有27名督察及127名警員畢業，即將到前線工作，希望他們日後工作順利，盡心盡力服務市民。

對於基本法23條立法，如何部署及執行，及是否有內部觀察名單以收集證據及採取行動，蕭澤頤未有正面回應，但稱一定會貫徹有法必依、違法必究、執法必嚴的原則，最終目的希望香港市民每一個都能活在安全的環境下，安居樂業。

他表示，維護國家安全，在任何國家都是重中之重及首要工作，是市民福祉及經濟發展的保障。他指23條立法關乎維護國安工作，而警隊是維護國安的中堅力量，維護國安亦是警隊重中之重，是四大策略方針第一個關注的策略方針。

未回應會否增部門及人手執法

被問及就23條立法，會否增設一個執法部門或由現時的國安處執法，他稱不但整個警隊，其實每個市民都有責任維護國安。他續指，國安處是主要的部門去處理維護國安工作，已有整個警隊每個人手配合，而人手方面會否增派人手，他則稱因涉及敏感資料，是高度機密，故不方便透露。

九個月內投考人數約9600人 超越上年度人數

另外，他表示，招募工作進展令人鼓舞，如去年5月至今年12月，入職投考警隊人數比2022/23財政年度更多，見習督察投考人數上升58% ，而警員投考人數則上升63%。他亦表示，2022/23 財政年度的投考人數共7997人，而今年2023/24年度中4月至12月期間已有 9690人 ，九個月內的人數已超越上個年度，感到非常鼓舞。

在招募策略方面，他表示推出新措施，例如應用教育文憑學警預備訓練，並稱第一輪招募已經開始，初步反應熱烈。

▼2023年11月25日 警察學院結業會操▼



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警察學院今（3日）於黃竹坑警察學院舉行結業會操，由港鐵副主席歐陽伯權檢閱畢業學員，今屆有37名見習督察及127名學警畢業。有3名督察獲頒授最佳督察獎項，及亦有7位警員得獎。

歐陽伯權表示，「港鐵一直以來與警方於不同範疇保持緊密聯繫及合作」，感謝警方對港鐵支持，保障鐵路網絡公共安全及協助維持車站秩序，令鐵路運作暢順。他又指市民對公共服務期望增加，勉勵學員無論面對任何考驗，希望學員能傳承警隊「忠誠勇毅」的決心，堅守崗位、互相扶持、團結一致。