美斯訪港｜衝入球場被摘名　男生嘆觸不到美斯：聽日唔可以再衝動

國際邁亞密（Inter Miami，又譯國際邁阿密）今日（3日）在香港大球場公開操練，約80名小將與球王美斯（Lionel Messi，又譯梅西）等球員交流，而活動途中有不少狂熱球迷突破防線，飛奔到草到欲與偶像近距離接觸，最終被保安拉走。



16歲的譚同學在尾段衝入球場想與碧咸合照，更扭過場上數人，最終跑錯方向被保安攔下，他指不後悔：「冇遺憾！摸唔到美斯有啲失望！我聽日要小心啲，唔可以咁衝動。」另一名衝入球場的黃先生則指：「見到美斯忍唔住」。



多名熱情球迷衝入球場一一被保安攔下

國際邁亞密明日（4日）將與港隊進行表現賽，球隊今日在大球場進行公開操練，美斯在香港球場亮相，引來大批球迷入場欣賞球王訓練英姿。訓練期間，多名熱情球迷乘機衝入球場，欲與球星近距離接觸，均一一被保安攔下，並在警員訓示下，記錄身份證、住址等，並簽名作實。

美斯已離開球場也想「攬下碧咸」 扭過數人但跑錯方向

16歲譚同學簽完名記錄後步出大球場。他表示，當時美斯已離開球場，希望想「攬下碧咸」，故頭腦一熱衝出球場，更扭過場上數人，惜因跑錯方向與碧咸緣慳一面，「個吓好緊張，有啲頭暈，唔知兜咗去邊。」

周日表演賽坐前排 提醒自己注意別太興奮：唔可以咁衝動

譚同學表示，有同樣被記名的球迷碰到美斯，坦言：「冇摸到美斯好可惜」，又指因機會難得，對衝出球場「唔後悔、冇遺憾」。不過，他稱被告之第二次犯或會檢控，明日球賽會坐前排，故會注意別太興奮，「聽日要小心啲，唔可以咁衝動！」

穿自製背心衝入場因「忍唔住」 球迷對自己行為感後悔

身穿自製「MEESi LOVE YOU（愛你美斯）」背心的黃先生是另一位衝入球場球迷：「見到美斯忍唔住，但冇見到佢、冇掂到佢，之後畀保安一嘢拉住，超大力㩒住我，係龍門位附近。」他坦言對衝入場的行為感後悔，花錢買球票入場卻有機會因此被檢控，「我都唔知點講，好難受好難受」，又指記名時有警員訓示。

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▼2月2日 國際邁亞密訪港記者會▼

