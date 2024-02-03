美斯訪港｜球迷為「斯」狂　奔100米追粉紅大巴　獲美斯揮手回應

國際邁亞密（Inter Miami，又譯國際邁阿密）今日（3日）在香港大球場公開操練，晚上7時40分左右，球隊粉紅色大巴在停車場駛出，約20多名球員狂奔100米追車，坐在車尾的美斯向球迷揮手。



有球迷指能親身見到美斯感開心，美中不足是球王大部份時間只在「拉筋」，但形容他「拉筋都好優美」。有球迷則希望明日（4日）可看到美斯在場上扭波、射罰球功架，但同時亦會撐港隊，希望港隊有好表現。



+ 1

約20名球迷追車 美斯坐在旅遊巴後座隔窗揮手打招呼

國際邁亞密公開訓練約晚上7時結束，大批球迷離場，另有少量球迷在停車場守候，期望能看到美斯一面。美斯與隊友晚上約7時40分乘坐粉紅色球隊大巴離開大球場，約20名球迷見狀，狂奔100米追車，坐在旅遊巴後座的美斯向窗外揮手打招呼。

不少球迷是經學校安排到場觀賞訓練，其中王同學表示十分喜歡美斯的謙遜，更欣賞其球技，對看到美斯十分興奮。不過，他指美斯全場較少「掂波」，大部份時間在拉筋，「跑圈跑圈，之後訓低咗拉筋」。他又說透過現場訓練，十分欣賞隊內守門員撲救表現，「好勁，現場同直播唔一樣，蘇亞雷斯有出嚟全程冇掂過波，同美斯傾計。」

談及最深刻，王同學指有不少球迷衝出球場被保安攔截，笑言美斯魅力大，又指其中有一人成功衝到美斯面前，美斯向他打招呼，那人竟當場跪拜，「畢竟係美斯。」

陳同學：真嘅美斯活生生企喺面前

陳同學亦稱支持美斯許久，「等咗今日好耐。」他稱雖然美斯無展示球技，但他露面一刻仍感激動，「真嘅活生生企喺面前，真係未試過。」他稱明日或約朋友看直播，除想看到美斯發揮外，更要支持港隊:「希望美斯有個人水準，但最緊要係撐埋港隊，希望有好發揮，攞出亞洲盃水準出嚟。」

同一足球隊的尚同學、張同學及邱同學與一班波友入場觀賽，笑言大部份時間都看着美斯拉筋，「學到點拉筋，姿勢十分優美。」邱同學更指美斯陪伴他成長，「我K2開始踢波，個陣美斯仲好後生係巴塞（隆拿），已經睇緊佢」，形容看到美斯真人感「unbelievable(難以致信）」，又指他在球場上有球皇氣勢，今日見到真人比相像中和善。

+ 13

▼2月2日 國際邁亞密訪港記者會▼

