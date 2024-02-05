疫情後醫院設施通風要求更嚴謹　倡設獨立工程專科吸納人才應對

為了令本港醫療系統有更全面發展，得以滿足社會所需，包括人口老化等問題，政府早年先後推展兩個十年醫院發展計劃。隨著新冠疫情出現，本港醫療體系面對嚴峻挑戰，有急切需要升級措施及服務水平，尤其對潔淨空氣系統要求更嚴格。不過，本港部分醫院面對設施老舊問題，有需要投入更多資源去改善，惟本港醫療工程尚未獨立成科，僅少數學院設有關設施管理的專門碩士課程，若要整體提升本港醫院工程水平或需要有更大支援。



撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



近年本港醫院部分設施因老舊而出現事故等，令外界更關注醫療設施的保養及更新。回首當年，筆者從事醫療工程多年，由入行初期時正值全港首間全空調醫院興建，當時於醫院設置冷氣系統主要為增加病人住院的舒適度。至近年疫情下，當局對醫院冷氣及抽風系統要求增加，對空氣潔淨度有更嚴格準則，甚至如何改建現有普通病房至成為隔離設施，及其可迅速轉換等能力，亦有相當要求。

事實上醫療工程可謂涵蓋超過三十多個不同機電及屋宇裝備範疇，舉例來說，單單醫療氣體供應系統便有不同種類，包括氧氣、氧化亞氮（或稱笑氣）、不同壓力手術用壓縮空氣、抽真空及活性麻醉排氣系統等，這些都反映相關專業工程師在醫療工程所佔相當重要角色。

其實即使有充足資源，要更新醫院老舊設備及進行定期檢查等均亳不容易，因本港醫院長期廿四小時運作，要在不影響現有服務下進行維修及保養等，需有全面規劃及準備。如早年政府先後推行兩個十年醫院發展計劃，首個十年計劃部分工程已進行得如火如荼，第二個十年計劃不少項目亦已開始規劃推展中，部分項目在運作中的醫院進行，實在面對不少挑戰。

除了服務運作問題，近年最大的難關可數肆虐全球的傳染病大流行，由20年前的沙士到近年的新冠肺炎，如何以極短時間在醫院內推行病房設施及防控隔離工作是不少醫療工程師面對的難題。因此，醫院病房的工程設計除了講求為病人提供舒適治療環境，安全性亦是重要一環，尤其醫院大部分是人流和物流密集的地方，要將感染風險減至最低，必須從通風及過濾系統著手處理，在科技發展帶動下，這類設施的要求及設計多年來亦經歷不少變遷。

隨著社會進步，醫院對無障礙設施亦有一定需要，故大部分翻新工程必定加入此類設施，工程師要在善用醫療資源及保障各類病人之間取得適當平衡亦大有學問，同時增加了工程難度，這些挑戰實在不足為外人道。

不過，醫療工程界多年來均面對同一問題，就是本港至今仍未設專門醫療工程學科，相對較相關的已屬生物醫療工程學科，而現時大部分業內人均是修讀電機、機械或屋宇裝備等相關工程學科出身。但英國早年已有專門教授醫療工程的學院，其醫療工程學科範圍包括教授醫療氣體供應、電氣及鍋爐的設置等知識，並頒授專門學歷證書，當地早在80年前更已成立了「英國醫療工程學會」，促進業界相互交流及學習，得以不斷提升專業的水平，可惜本港多年來尚未設專門醫療工程學科。

作為這「英國醫療工程學會」香港分會創會主席的筆者，去年正值香港分會成立25周年紀念，筆者獲英國總會頒發學會的「終身成就獎」，以非英國本土人士得到這英國全國性的奬項，著實令筆者感到十分榮幸，將更努力擔起推廣學科之義務。筆者期望本港分會在此時疫情過去之際，能盡快復辦疫情前舉辦各類醫療工程相關的短期課程，長遠推動醫療工程能在本港獨立成科，吸引更多年輕人入行去提供專業工程服務，為醫院工程的未來發展打下更好基礎。下文我們再談，日新月異的科技發展如何為醫療工程帶來好處。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

