年輕創業者憑發明衝出香港　不放棄精神值得學習

本港社會蘊釀不少負面情緒，甚至有指整體環境大不如前。不過，筆者近年因新冠疫情關係，接觸不少投身創科或科研行列的年輕一族，他們不但勇於創新和冒險，亦願意透過不斷嘗試和反覆研究，在新冠疫情來襲時，甚至有機會藉此轉危為機，將意念成化真實產品，惠及廣大社會的需要，其堅持不放棄的精神實在值得欣賞及學習，尤其在這個甚需要正能量的年代。



筆者近年接觸不少年輕工程界或創科業界人士，除了上文提及生產空氣淨化設備的年輕創業家，亦接觸不少勇於投身科研的人士。如筆者在前些文章已介紹過，數年前在任香港工程師學會會長時，曾以「相信可看見 創新成蛻變」（Believing is Seeing，Innovation for Transformation)為年度主題，在學會創立「工程企業家平台」(Enginpreneurs Hub)推動及舉辦創科活動，更主辦創科比賽。賽事旨在鼓勵年輕工程師加入創科行列，學會會協助具潛力的創意發明申請專利及起動資金等，希望待創意工業發展到一定成熟階段，年輕工程師們可以安心地轉到創科的創業跑道。



撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



筆者當年亦提出與數碼港合作，透過數碼港協力的創業計劃，支援各個專業界別的工程師將出色意念轉化為落地的創新方案，令各種社會問題得以解決，即某程度上工程師亦算是人們衣食住行的「解決師」。其後因疫情而延後至去年才完成簽署合作備忘錄，是次合作為期3年，數碼港每年為香港工程師學會預留最多5個「快速通道」名額，獲提名者可獲得數碼港創業計劃的面試機會，若成功獲取錄，最高可以獲得50萬港元財務資助，並由數碼港持續指導這些有志創業的工程師們。

新冠疫情肆虐時，筆者透過在這創科比賽認識某團隊，他們以一種基於基礎物理學原理的技術，應用稱為「陽極化矩陣」 聚合物，其表面電荷會帶有穩定的正極性，據介紹可以在極短接觸時間，甚至高速氣流下截殺高達 99.99% 病毒、細菌、黴菌及多種致命病原體。因此，技術可為不同種類建築物，包括辨公大樓、醫院、學校等實現未來高效抗感染環境。

此團隊由香港科技大畢業的Aldrin Or及香港理工大學博士的Raymond Gong組成，並擔任共同創科總監，團隊透過其獨特的潔淨空氣聚合物物料技術，獲得學會創科大獎。之後更獲得2021香港資訊及通訊科技獎、智慧生活大獎及智慧生活（智慧醫療）金獎。

團隊研究發現利用這物料製成過濾產品，有助減低病毒傳播機會，並可用於空氣清新機或冷氣機等屋宇裝備中，能達至阻隔病毒散播。該產品其後不但用於不少本地大廈的中央冷氣系統，據了解團隊與投資伙伴後來更衝出香港，其全資子公司更宣布進駐英國國民保健署的一個信託的醫療製造及創新中心 。該設施將負責製造這種專利聚合物，並應用到現有和未來的產品當中，致力使這個香港科研成果進軍國際市場，實在想不到初創產品亦能揚威到海外。

筆者認識的另一名年輕香港科技大學畢業的創業者是Oscar Chan，他和團隊透過創新方法、以人功智能（AI）系統去協助大樓節能減排，利用智能電腦大數據去研究如何增加節能效率。例如，他們在某大型醫院收集及分析其冷氣系統裝冷機運作數據，加上對比不同天氣狀況，如溫度及濕度等，透過超級電腦進行分析，去運算出醫院內各製冷機如何一起運作才能達至整體最佳的運作效率。

簡單來說，原來一般場所會在某冷氣機組運行至接近100%負載時，仍會維持一部機組運作，當冷氣仍不足夠，才會啟用另一部冷氣機去應付需求，但機組通常的特性是在高負載時，其較率不會是最高。經AI系統運算，其實只要將兩部冷氣機組一同啟動，令它們可運作在高效能的區間，不但可以應付冷氣負載所需，而更能達至高的能源效益。

他們更透過AI去推算在不同天氣情況下，醫院如何配對多少部不同冷氣機組運作才能達至最高效能，但由於天氣變化太大，環境變數亦多，因此若沒有現今先進的AI大數據協助運算，根本難以作出準確估算。此科研成果不但受到外界推祟，Oscar 與筆者及團隊更在國際期刊刊登了相關研究，得到工程科硏同行肯定，令人鼓舞。最近亦得知他們以這些科研成果，成功取得學會與數碼港合作參與的數碼港創業基金，是「工程企業家平台」當中首個發明或科研成果獲得此殊榮，實在是可喜可賀。

當不少人認為新冠疫情令社會愁雲慘霧，疫情後社會整體氣氛或更差，但本港仍有不少年輕創業者默默耕耘，努力地將夢想化成真實。除了本港，內地大灣區亦有不少創業或科研機會，歡迎本港年輕創業者參與。筆者認為與其自怨自艾，不如放眼大灣區，好像早前筆者的文章所介紹過的國內不同創科基地，不少對港澳同胞提供較優越條件，港人更應好好把握內地發展機遇，可考慮到內地作科硏、生產或投進科研基地，相信定獲益良多。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

