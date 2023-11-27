日本醫院越趨重視環保節能　著重小區化供能系統助整體減排成效

新冠疫情過後各地交往越趨頻繁，繼早前遠赴英國與各地醫療工程界交流後，筆者早前再獲日本醫療福祉設備學會邀請到當地發表報告，與當地工程業界互相切磋抗疫工程做法及將來部署，亦談起醫院節能減排的工作及問題。得知原來日本工程業界有不少環保概念與本港相似，但因文化及社會環境差異，不同節能措施的應用及普及性均有所相異，故有值得本港參考及借鏡的地方。



撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



筆者在上文曾提及，早前曾遠赴英國曼徹斯特參與英國醫療工程學會周年研討會，同場舉行的大型全英醫療設施展覽中，有不少醫療機構就應對氣候變化分享了創新的意念及措施。筆者於本月再應日本醫療福祉設備學會到當地交流及發表報告，除了就新冠疫情的情況及措施作分享外，亦與當地相關建造業界互通了兩地如何在建築物興建及管理上達至可持續發展的心得。

日本政府曾於2020年底宣佈，目標是在2050年實現碳中和，當地亦在減排成果上力求達至國際標準，亦有按國際準則進行環保設施審計審定。不過，據當地業界透露，日本醫療業界面對不少全球性問題，如出生率下降、人口老化及勞動力萎縮等，加上受到天災困擾，及早前肆虐全球的新冠疫情，當地醫院等高耗能的建築物在面對減少能源使用問題上面對頗大挑戰；香港業界亦有面臨同樣的處境，身同感受。

透過與當地業界交流，筆者了解到當地政府雖然有推行環保節能政策的決心，但同時醫院當局在實際推行時確實也遇上不少制肘，尤其面對預算及成本困局。因當地不少醫院在營運時需顧及收支平衡，不少成本投入較高的節能系統或未必容易廣泛應用。雖然如此，他們仍然努力推動這方面的工作，而根據當地統計，現時醫院大樓的用電量較辦公大樓多出2倍，而設有急症室的醫院相較一般護理性醫院，使用的能源亦多出30%，因此他們認為醫院等能源密集型設施的碳減排舉措，會被視為社會責任。

另外，當地在推行措施時，往往遇上不可預測的障礙，如因為天氣變化、醫院設施使用量突增及社會環境改變等種種原因，或出現能源消耗不跌反升的情況，如何去演繹節能減排的成效亦將會是雙方往後持續交流的一個重要課題。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

