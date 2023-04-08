流水落花｜近百寄養家長齊賞社署電影會　孫玉菡籲有心人加入行列

社署早前公布的兒童住宿照顧及相關服務第二階段檢討報告中，提出包括以「1+1」組合形式招募寄養家庭。正值復活節假期，社署今日（8日）舉辦「寄養服務 1+1電影會」，邀請近百個寄養家長或有意了解寄養服務的人士一同欣賞以寄養服務為題材的電影《流水落花》，藉以感謝寄養家長一直對寄養兒童的關愛和照顧。



勞工及福利局局長孫玉菡亦出席活動，期望電影可以喚起社會對寄養服務的關注，鼓勵更多有心人成為寄養家長。電影《流水落花》講述一對夫婦成為寄養父母的心路歷程，刻劃寄養家庭與兒童的相處點滴。



孫玉菡感謝寄養家長無私付出和長期貢獻

孫玉菡致辭時表示，社署早前就寄養服務提出12項優化措施建議，重點發展及宣傳寄養服務，包括以「1+1」組合形式招募寄養家庭。他衷心感謝所有寄養家長對寄養兒童的無私付出和長期貢獻，並讚賞11間營辦寄養服務的機構一直用心支援和督導寄養家庭。他又呼籲更多有愛心人士投入寄養服務，為有需要的兒童提供安穩的家庭生活，並鼓勵寄養家庭的親友一同參與成為寄養家長。

出席活動者亦包括勞工及福利局常任秘書長劉焱、社署署長李佩詩、《流水落花》導演賈勝楓、兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會委員，以及11間受社署資助營運寄養服務的非政府機構。

寄養服務是為18歲以下因家庭問題或危機而未能得到家人適當照顧的兒童，提供家居以外的家庭式照顧服務。現時共有約950個已登記的寄養家庭及880名兒童正在接受寄養服務。