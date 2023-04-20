《流水落花》原型│輪候寄養家庭10童爭1名額　移民、津貼少增流失

今屆（41屆）香港電影金像獎，鄭秀文（Sammi）憑《流水落花》奪得最佳女主角。這齣電影將本地寄養家庭題材搬上大銀幕，講述由鄭秀文飾演的寄養家長「天美姨姨」，與她所照顧的寄養兒童之間的種種互動及成長。



寄養兒童服務由社會福利署統籌，專為一些因特殊原情況而缺乏父母照顧的兒童，提供家庭式照顧服務。現時全港有951個寄養家庭，以及880名接受服務的兒童，不過大眾對他們的認識或許不多。到底寄養家庭有哪幾種？服務輪候情況如何？此外，有調查發現近年不少寄養家長因年齡漸長、移民等原因準備退出，或進一步影響寄養服務。



第41屆香港電影金像獎，鄭秀文（Sammi）憑《流水落花》奪得最佳女主角，電影取材自本港寄養家庭。（《流水落花》劇照）

據勞工及福利局最新向立法會提交的數據，截至2022年底全港共有951個寄養家庭，包括796個一般寄養家庭，以及155個緊急寄養家庭，後者專為一些家中遇到突發事故而需要即時照顧的兒童提供服務。

截至2022年底，共有880名寄養兒童，當中初生至6歲以下403人、6至12歲以下330人、12至18歲以下147人。

社署會為寄養家長提供津貼，包括每月6,530元的兒童生活津貼，以及可豁免報稅的服務獎勵金，若寄養家長所照顧兒童的特別需要，例如需緊急照顧、幼兒等，亦會有額外津貼。

然而，家養家庭服務名額向來不足，近年更有流失情況，而服務需求近年卻在增加，截至2022年底，就有多達299名兒童輪候服務。而香港基督教服務處2022年一項調查指出，全港每月平均可供配對的一般寄養家庭只有29個，相當於約10名兒童爭1個名額。

該調查亦指出，寄養家長年齡偏高，逾四成人超過60歲，而50歲以下的只有18.7%，或影響服務的可持續性。此外，調查中有近兩成（18.5%）寄養家長表示將於三年內退出服務，主要原因包括健康情況下滑、有其他人生計劃如照顧家人或移民、照顧兒童壓力太大、社會對寄養家長認同不足等。

為鼓勵更多家庭投入寄養服務，社署於早前公布的「兒童住宿照顧及相關服務第二階段檢討報告」中，就寄養服務提出12項改良建議，包括加強對寄養服務的推廣及支援；提高服務獎勵金；設立「1+1」組合 ，讓有志加入寄養服務的家長與其親友一同參與照顧寄養兒童等。