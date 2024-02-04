美斯訪港｜國際邁亞密2月7日友賽神戶　純票價最貴不及香港站一半

國際邁亞密（又名：國際邁阿密）訪港，最終美斯（Lionel Messi，又譯梅西）最有上陣，連港府也要發稿指「主辦單位欠球迷一個解釋」。

國際邁亞密下站便會移師日本，2月7日在東京國立競技場友賽神戶勝利船，這一站票價比香港便宜得多，但就另設「特別體驗套票」，其中一款天價套票更「保證與美斯會面」。



日本足球一向重視球迷體驗，今次美斯、碧咸率國際邁亞密到訪，神戶勝利船也隆重其事，在比賽場地國立競技場劃出多種票價，若只計算純比賽門票，撇除廂房票，在正中央最前、球隊列隊時面對的看台門票價錢最高，達45000日圓（約2373港元），比香港站大球場3樓中間的票價（2980港元）更低，也不及香港站最貴門票（4880港元）的一半。

至於兩邊龍門後低層票價則為14000日圓（約738港元），最便宜的高層票10000日圓（約528港元），而且大部份座位都設兒童票，再便宜一半，即5000日圓起（約264港元），比在香港睇操練更便宜。

賽會也推出「特別體驗套票」，分為4種價錢，分別是10萬日圓（約5270港元）、30萬日圓（約15815港元）、150萬日圓（約79072港元）和300萬日圓（約15.8萬港元），「基本盤」的10萬日圓，有在比賽時享用中層正中央特別座位、比賽前一天觀看操練、比賽時使用貴賓室設施和享用膳食。30萬日圓則能使用更高級的「球場中央貴賓室」、使用貴賓入口出入、賽前在場邊觀看操練、賽後參觀草地、獲得特別版毛氈等。

「特別體驗座席」的票價。（樂天門票官網截圖）

最貴、300萬日圓的一款到底包括了什麼？最搶眼的，無疑是「Meet & Greet（確保是美斯）」和「簽名球衣套裝（確保是美斯）」和「參加國際邁亞密訪日派對」，另外還有「賽前參觀球場」、「賽前歡迎隊巴到場」、「觀看球員出場」、「參加賽前及賽後記者會」、「獲得比賽用球（無簽名）」等17項福利。

次貴的150萬日圓套餐，在「Meet & Greet」和「簽名球衣套裝」則不會獲得「確保是美斯」的待遇，而除了賽前參觀球場和獲得比賽用球之外，其餘福利沒有異致。

恩尼斯達將會為國際邁亞密倒戈，在這場友賽對前東家神戶勝利船。（Getty Images）

在陣容方面，這一站亦比香港站再多一位球星——國際邁亞密早前已宣布，曾效力神戶及出任隊長的恩尼斯達會參加今場友賽，助拳國際邁亞密倒戈神戶；而神戶陣容也相當不俗，前線有曾效力緬恩斯和紐卡素的靚仔前鋒武藤嘉紀、踢過57次日本國家隊的大迫勇也、井手口陽介、前國腳山口螢和酒井高德也在陣中。