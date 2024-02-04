美斯不上陣‎｜政府：極度失望‎ 或扣減主辦方Tatler 1600萬贊助

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）領軍的國際邁亞密，今午（4日）與港隊在香港大球場進行表演賽，大批球迷入場支持，盼一睹球王腳法，惟至完場，美斯及隊員蘇亞雷斯均未上陣，不止球迷失望，政府也發回應指感到極度失望，並指主辦單位欠球迷一個解釋；大型體育活動事務委員會會根據協議條款與主辦單位跟進，包括可能因應美斯未能出場而扣減贊助款項，涉及1,600萬元。今次表演賽由主辦方Tatler與國際邁亞密洽談，並且拉攏足總合辦。



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特首李家超（前左五）、財政司司長陳茂波（前左六）及副司長黃偉綸（前左九）、文體旅局局長楊潤雄（前左八）今日也有到場觀賽。（袁志浩攝）

國際邁亞密今午與港隊在香港大球場進行表演賽，特首李家超、財政司司長陳茂波副司長黃偉綸、文體旅局局長楊潤雄今日也有到場觀賽。國際邁亞密以4:1挫港隊，惟整場賽事美斯及蘇亞雷斯均未上陣，美斯更全程坐後備席，令在場球迷大失所望，忍不住大嗌「回水」。

文化體育及旅遊局在賽事完結後約1.5小時、即晚上7時半透過「政府回應傳媒查詢」方式，以「政府發言人」作出回應，指這次活動獲大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌認可，以及1,500萬元配對撥款和100萬元場地補助金資助。

政府發言人表示，美斯未能上陣今日表演賽，政府和一眾球迷同樣對主辦單位的安排感到極度失望，主辦單位欠球迷一個解釋。發言人稱，大型體育活動事務委員會會根據協議條款與主辦單位跟進，包括可能因應美斯未能出場而扣減贊助款項。