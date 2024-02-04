美斯無上場｜消息：簽約列明球王上場45分鐘　賽後拒出場交代

國際邁亞密今午（4日）與港隊在香港大球場進行表演賽，阿根廷球王美斯（Lionel Messi）未有上陣，政府發言人指，政府與一眾球迷同樣對主辦單位的安排感到極度失望，並指「主辦單位欠球迷一個解釋。」



據悉，香港與國際邁亞密簽約時，對方答應美斯會上場至少45分鐘，至今日早上，仍稱美斯會上陣，是至表演賽開始才突然表示美斯無法上場，並拒絕賽後出場交代。



醫療原因無法上場可被接受 沙特賽事上場7分鐘

國際邁亞密今午與港隊在香港大球場進行表演賽，阿根廷球王美斯（Lionel Messi）未有上陣，大批球迷失望而回。據悉，香港與國際邁亞密簽約時，與其他地方的合約一樣，列明美斯會上場至少45分鐘，除非因醫療原因無法上場。美斯在上一場在沙特的賽事，最終也有出場7分鐘。

港府也一直有跟進，在昨日、即2月3日的公開訓練、直至今日早上，國際邁亞密也表示美斯會上陣，直至表演賽開始才突然表示美斯無法上場。

據了解，政府方面也意料到事態嚴重，曾要求美斯出面向球迷講幾句說話，或在頒獎禮上走到前面向球迷打聲招呼及交代一下，但結果全部要求不獲接受。

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政府發言人傍晚時份回應指，政府與一眾球迷同樣對主辦單位的安排感到極度失望，並指「主辦單位欠球迷一個解釋。」又稱大型體育活動事務委員會會根據協議條款與主辦單位跟進，包括可能因應美斯未能出場而扣減贊助款項。