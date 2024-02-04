美斯無上場｜門票貴卻欠球王　江玉歡：價錢梗唔值　回水有冇機？

國際邁亞密今午（4日）與港隊在香港大球場進行表演賽，領軍的阿根廷球王美斯（Lionel Messi）未有上陣，球迷紛紛嗌「回水」。民建聯立法會議員鄭泳舜表示，今日表演賽的門票價值不菲，「（門票）個價錢值唔值，都好取決於美斯有無份踢。」就「回水」問題，則尚待主辦單位Tatler出來解釋及交代事件後再作跟進。



立法會選委界議員江玉歡則直言，球迷滿腔熱誠入場，最後既看不到美斯、也看不到蘇亞雷斯，「你問球飛（門票）值唔值，梗係唔係好值。」惟理論上球迷購票，無法要求那位球員上陣，認為要求「回水」比較困難。



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鄭泳舜到場看比賽：門票價值取決於美斯有無份踢

民建聯立法會議員鄭泳舜今日也有到場看表演賽，他指很多朋友也有購票入場，大家目標相同，主要都是想看美斯，「最後睇唔到，我同大家都一樣覺得好失望。」提到今日表演賽的門票價值不菲，而主辦單位以往也是以美斯作宣傳，很多本地人、遊客也是為美斯而來，「（門票）個價錢值唔值，都好取決於美斯有無份踢。」美斯最後無落場，球迷不止失望，也感到憤怒。

他又指，即使事後國際邁亞密教練馬天奴解釋美斯肌肉有炎症，但美斯卻不曾向球迷交代，「整體對觀眾嚟講，係接受唔到。如果佢有炎症，係咪都可以落下球場見下球迷、講下嘢，同啲球迷打下招呼，但呢啲全部都無，我自己覺得無一個好嘅交代同解釋。」

在現場見證數萬名球迷在球場大嗌「回水」，鄭泳舜表示，已要求政府向主辦單位Tatler作出追究，大型體育活動事務委員會也會展開會議商討此事，及後的跟進，包括會否「回水」，也要視乎Tatler會怎樣出來解釋及交代事件。

李梓敬：主辦單位損害香港旅遊城市形象

新民黨立法會議員李梓敬表示，球迷的不滿完全可以理解。他認為主辦單位在表演賽必然向表演球隊傾妥出場安排，美斯和蘇亞雷斯均不上陣，主辦單位也未有及時向市民交代，情況非常惡劣。

他續指，過去幾天大批內地旅客因為美斯訪港而旅遊香港，並付出高昂票價入場，課金以示支持香港盛事之都；但美斯缺陣令客人旅途掃興，定必留下負面記憶。」他認為美斯缺陣未有及時向市民解釋，主辦單位是有負香港市民的期待，損害香港旅遊城市形象；而今日的表現賽涉及「M」品牌認可及贊助，當局扣減贊助費實屬當然，更應追查事件真相，避免大型盛事「甩轆」成為慣例。

江玉歡：挑選主辦單位需確保承接機構有能力

選委界立法會議員江玉歡表示，球迷購票入場，滿腔熱誠希望見到美斯上陣，最後既看不到美斯、也看不到蘇亞雷斯，「你話佢兩個都無出場，你問球飛（門票）值唔值，梗係唔係好值。」

但就「回水」問題，她說要視乎購買門票時的條款，「如果球隊對球隊，又無錯喎。」她指理論上球迷無法要求那位球員上陣，認為球迷要求「回水」比較困難。

江玉歡續說，今次的事件反映當局未來辦盛事，在挑選主辦單位時要更審慎，確保對方有舉行相關盛事的經驗及能力。此外，她認為，若然主辦單位舉辦活動期間如有過失，其實也影響香港聲譽，建議在合約上也應有相關賠償的條文。

C朗拿度深圳比賽因傷未能出席 事先公布並退款兼賠償

有足球界人士則提到，在香港足球界多年，甚少聽聞有向球迷「回水」的情況，唯一一次是2007年巴塞隆拿訪港，但比賽因颱風延期，有球迷未能出席因而獲得退款。

不過，「回水」亦非完全不可能，回顧上月C朗拿度領軍的沙特阿拉伯球隊艾納斯，到訪深圳，原定與上海申花友賽，並再對浙江隊，惟主辦方至賽前記者會才公布，C朗拿度因傷未能上陣，賽事要延期舉行，但主辦方同時也表示，球迷門票將獲全額退款，並會賠償機票、酒店費用。