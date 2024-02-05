龔如心遺產案　建議設兩架構作監管　高院開庭處理方案細節

已故華懋集團龔如心留下千億遺產，高等法院去年處理遺產管理方案，律政司司長建議設立遺產監管機構和遺產受託人兩層架構。案件今(5日)在高等法院繼續處理方案的條款，遺產管理人建議在華懋集團相關公司的董事局，應有兩名受託人的理事為董事，以掌握公司的資訊。



受託人負責運作 監管機構作監督

由於法庭早前裁定，華懋慈善基金未能滿足財政穩健的條件，不符出任遺產受託人的資格，遺產管理方案由律政司司長及遺產管理人合力制定。律政司司長早前建議，設立遺產監管機構和遺產受託人兩層架構，前者負責監督後者的運作；遺產監管機構有不少於3名但不多於6名的成員，遺產受託人將有9名理事會成員。

龔如心遺產案﹕今在高等法院處理細節。（資料圖片）

管理人提議受託人應有華懋董事局的代表

代表遺產管理人的律師陳詞稱，龔如心的遺囑列明，希望壯大華懋集團，因此認為華懋集團的相關公司董事局，應有兩名受託人的理事，並解釋現時方案中，受託人和華懋之間欠聯繫。

律師續指，理事加入董事局後，可以及時知悉公司的商業決定，若有錯誤的投資決定，可以及時處理。律政司司長一方認為，這做法是參與華懋的日常運作。遺產管理人不同意，又指若受託人只是派代表入董事局，可能會出現溝通出錯或延誤的問題。

律政司指方案是訂立原則

律政司司一方則認為董事局不需加入受託人的理事，指方案是訂立原則，又認為即使董事局不加入理事，受託人仍可履行其責任。

案件編號：HCMP 853/2012