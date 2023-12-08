華懋集團向龔如心3弟妹追摩星嶺物業案　明年3.11開審

華懋集團於2019年終止已故主席龔如心三名弟妹，包括龔仁心、龔中心及龔因心在華懋的職務。惟他們被終止合約後，涉未有依期交還華懋提供的摩星嶺豪宅單位和車位，遭華懋入稟追討。案件今(8日)在高等法院作預審，並排期於明年3月11日審訊，預計需時7天。



原告為華懋代理有限公司，被告為龔仁心、龔仁心的妻子劉元春、龔中心和龔因心。

入稟狀指，根據華懋和被告的僱傭合約，被告受聘時可居於摩星嶺華亭閣的涉案單位和車位。華懋於2019年8月終止僱用被告，被告未有依期交還單位和車位。華懋因此要求被告交佔用的物業及賠償損失。

案件編號：HCA2022、2024、2025/2019