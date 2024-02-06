警隊年結｜國安處指周庭畏罪潛逃羞恥　將統籌警隊力量就23條執法

涉嫌干犯國安法被捕、正身處海外的前香港眾志成員周庭，早前在Instagram發文表明不會回港報到，且無依時向警方報道。



警務處副處長（國家安全）簡啟恩今（6日）表明，周庭正被警方通緝，且除非她回港自首，否則會終身被警方追捕，又指畏罪潛逃是羞恥行為，勸籲「回頭是岸、改過自身」。



政府正就23條立法諮詢公眾，簡啟恩表示，相關條文尚待敲定，因此未來執法需拭目以待，而國安處會統籌警隊力量，提升處理國安案能力。



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警務處副處長（國家安全）簡啟恩。（夏家朗攝）

警方今日就去年香港治安情況舉行記者會，自國安法生效後，截至去年底警方共拘290人，當中6成人已被檢控，亦有涉案人士未有依法向警方報到。

「以受害者姿態自製光環」 勸回港自首

警務處副處長（國家安全）簡啟恩今表明，已棄保、身處海外的周庭，正在被警方通緝，且「除非周庭自首，否則佢終身會被警方追捕」。

簡啟恩強調，畏罪潛逃是羞恥行為，有人離港後堆砌籍口，「以受害者姿態自製光環、博取同情，行為可恥」，又批評周庭等人無為其行為反省，「冇為對國家人全傷害反省，為咗一己之私棄保潛逃」。他又說不討論案件細節，但再三勸籲周庭及其他在逃人士，「回頭是岸、改過自身。」

警務處處長蕭澤頤強調，警方會終身用盡方法緝捕逃犯。（廖雁雄攝）

反修例拘1萬人 近3000人完成或進行司法程序

對於2019年反修例相關案件，有約6,000宗案件仍未結案，警務處處長蕭澤頤表示，截至去年底警方就黑暴事件拘捕10,279人，包括11至87歲人士，涉及暴動、傷人及非法集結等，當中2955人已完成或正進入司法程序，警方就個別案件因應證據進行個別處理，並考慮多項因素，依法處理剩餘案件。

就23條立法的執法工作，簡啟恩表示，由於23條正進行諮詢，相關條文尚待敲定，因此未來執法需拭目以待。他指，國安處作為維護國家安全的專門部門，當涉及國安法及23條的法例都會採取行動，協助港府防範和制止危害國安行動，他們亦會統籌警隊力量，提升處理國安案能力。