鍾翰林違監管令抵英國申政治庇護　懲教署發召回令　促盡快回港

已經解散的香港學生組織「學生動源」前召集人、因違反《港區國安法》被判刑43個月的22歲鍾翰林，出獄後須遵守懲教署監管令一年，但他在英國時間12月27日晚上到達倫敦，並申請政治庇護。懲教署今午（29日）舉行記者會。負責更生事務的副署長梁建業表示，當局故已發出召回令，依法將其通輯，希望鍾翰林回頭是岸，盡快回香港。梁批評違反誠信，破壞互相信任。



鍾翰林亦透過其Instagram證實已抵步英國。（鍾翰林Instagram圖片）

鍾翰林出獄後須遵守懲教署監管令一年

22 歲的鍾翰林因違反分裂國家及洗黑錢等罪名，2021年11月被判刑43個月，今年6月刑滿獄，並須遵守懲教署監管令一年。他本月獲懲教署批准到日本沖繩旅遊「調適情緒」，經沖繩、東京輾轉到達倫敦，隨即尋求政治庇護。

被告鍾翰林被控煽惑分裂國家、串謀發布煽動性刊物，及2項洗黑錢等4項罪名，10月29日被押解至西九龍法院應訊。(梁鵬威攝)

懲教署副署長：監管令無限制出入境

懲教署副署長（更生及管理）梁建業表示，鍾翰林因犯分裂國家罪在今年6月5日獲釋，其在12月14日與懲教人員會面時通知懲教人員會在12月20日至25日去沖繩旅行，懲教人員在25日收到鍾翰林指趕不到飛機，故改以28日回港。懲教人員在28日聯絡不到鍾翰林，故已發出召回令，依法將其通輯，希望他可以回頭是岸，盡快回來香港。

他又指，鍾翰林沒有出入境限制，其只需要向懲教人員通知其需要在何時離境，監管令不涉批准其可否離港。

梁建業又指，當局故已發出召回令，依法將其通輯，希望他可以回頭是岸，盡快回來香港，又對他違反監管令及發放危害國家安全的言論，予以嚴厲譴責。

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無答會否影響日後其他人士申請

至於鍾翰林今次違反監管令，會否影響日後其他人士日後的申請。梁建業指，懲教署監管令的一個很重要原因，是希望他日後能重投社會，以及不再重犯或違反法例，包括國安法。

梁建業表示，每名在囚人士都有權可以接受探監，看不到有任何原因阻止鍾翰林對外公布䆁放日期。至於鍾翰林指控懲教處高層告知不容許我受僱於「特定店舖」，他表示，相關監管令可以按其更新需要而有所調整，因為其相關工作地點是較高危可能會再違反同樣法例，故當時懲教人員建議他不要再在該店舖工作，而懲教署亦有安排機構予他做兼職，而當時鍾翰林是有接受到相關安排。