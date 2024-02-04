維園年宵開鑼多檔賣龍產品　風車檔主：需要買個風車轉運

維園年宵今日（4日）開鑼，為疫後首次全面復辦，即時隔4年再設乾貨以及熟食檔。今年共有4行為乾貨攤位，2行為濕貨攤位。踏入中午，人潮開始湧現，有在維園擺檔30多年賣手做風車的檔主表示，今年氣氛不錯，但受經濟低迷影響，價錢與售價相若。



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乾貨檔位重現，適逢龍年，不少以「龍」作為主題產品，內地卡通角色「奶龍」成年宵大熱。踏入中午，人潮開始湧現，乾貨攤檔亦都逐漸開檔，有售賣公仔、揮春、氣球、新年食品等攤檔，現場叫聲不斷。

曾在維園年宵擺檔30多年的錢先生表示，今年氣氛不錯，人流比較多。他指每年都有常客到場支持，今年顧客使費亦比較「疏爽」；不過今年經濟低迷，因此沒有特別調高價錢，風車售價50元至200元，「而家環境，啲人可能需要買個風車轉運。」他表示，由上年年頭開始整至年尾，準備了大約1000個風車。錢生表示，為配合龍年，部分風車上掛上了龍公仔。

李小姐亦設檔「糖龍」售賣糖果，她指，在糖果入面加上了龍、金元寶、發、福、麻雀等元素。她指，每到節慶就會售賣特別版糖果，龍屬於最困難製造的一個生肖，「龍大家都未見過，取其啲徵象。」她又指，以往豬年以及狗年亦有擺檔，對人流不擔心，「終於香港人行年宵覺得係一個lucky(幸運），無咗口罩，心情又會比以往好好多。」