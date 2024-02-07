求心｜一家經濟支柱臥病在床待有心人　妻兼職撐家：我都要堅強啲

48歲郭浩榮因反覆心臟衰竭，心臟功能只剩下20%，須緊急換心，瑪麗醫院今（7日）在緊急求心呼籲記者會稱，其移植的黃金時間為2至3星期。郭浩榮的妻子在記者會形容丈夫為「好好先生」，一星期已要工作六天，但仍盡心盡力照顧家庭，負責處理家庭大小事務，自他12月入院以來，郭太既要抽時間到醫院探望丈夫外，亦要做兼職以為維持家計，「自己都要堅強啲迎對呢個情況。」



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郭浩榮去年12月3日，突然因氣促及胸痛到屯門醫院急症室求診並入院，其後確診缺血性心肌病。約一個星期後，出現心室性心搏過速，有生命危險，需要接駁人工心肺機。由1月至今，其心臟情況反覆，醫生評估其心臟功能只如20%，心臟移植是唯一根治方法，目前排在心臟移植輪候名單首位。

醫生指，郭浩榮心律不正情況非常不穩定，需極度依賴機械輔助維持生命。（受訪者提供）

郭太形容丈夫平時甚少生病 入院後女兒變得寡言

郭太表示，丈夫平時甚少生病，對於郭生突然入院，感到十分震驚，她又指，13歲的女兒與丈夫感情很好，自郭生入院後，女兒變得寡言，不如以往一般活潑，「入院見到daddy (爸爸）插晒喉、好多機器，佢都驚到喊。」女兒每日放學都會問郭太，「Daddy 今日點啊？」、「Daddy 今日做完手術有無好轉啊？」

一星期工作六天仍處理家中大小事務 盡抽時間陪伴女兒

郭太形容丈夫為「好好先生」，作為家庭經濟支柱，做機械維修維生，一星期工作六天，放假或放工時都會抽時間陪伴女兒，又會處理家中大小事務，「個女小朋友嗰時候，佢會同佢換片、餵佢食嘢、同佢行街，所有證件都係佢做。」

兩夫妻爭取相處時光 郭太：佢好珍惜相處嘅時間

自郭生入院後，住屯門的郭太每日都要花3小時來回瑪麗醫院照顧丈夫，但每日只有2小時的探病時間，躺臥在病床的先生感慨，「而家每日見到你嘅時間都少。」 除了照顧丈夫外，郭太亦要做兼職以維持家計，「自己都要堅強啲迎對呢個情況。」

從前丈夫工作繁忙，二人通常偷閒在早上飲茶爭取相處時光，現時丈夫待在ICU中，每日僅有2個小時探訪時間，「佢好珍惜相處的時間。」郭太希望合適有心人可以捐出逝者心臟，以延續丈夫生命。

求心病人郭浩榮的太太（左二）冀善心人可為丈夫續命，郭的弟弟（左一）亦在場。（鄧宇詩攝）