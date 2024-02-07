醫委會前主席劉允怡今早逝世　享壽76歲　任內推動醫委會改革

香港醫務委員會向委員發信指，上月底卸任的前主席、肝膽胰外科學家劉允怡於今早逝世，享壽76歲。醫委會稱對此感深感悲痛，形容劉允怡在醫委會無私奉獻22年至退任，對他的付出高度尊重。



醫委會前主席劉允怡。（歐嘉樂攝／資料圖片）

醫委會向委員發信，稱得悉上月底卸任的前主席、肝膽胰外科學家劉允怡已於今早逝世，享壽76歲。醫委會主席鄧惠瓊已代表醫委會，向其家人致以深切慰問，又形容劉允怡在醫委會22年工作獲高度評價。

信中提及，上月的會議後，原希望與劉共進晚餐，惜最終未能安排，但引述他在最後結語提到，希望在其退休後，醫委會委員仍能繼續團結一致，建立更好的醫委會。醫委會稱會秉承劉允怡精神。

劉允怡是香港肝膽胰外科學家，現為中大外科學系教授及該校和聲書院創院院長。他在2012年起擔任醫委會主席，至上月退休，任內推動醫委會改革及海外醫生免實習方案等。和聲書院在社交平台發文指，因創院院長劉允怡今早離世，原定今晚舉行的千人宴將會延期。