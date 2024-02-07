龍年｜初二煙花匯演　隔4年重臨維港　2.3萬枚煙花綻放23分鐘

康樂及文化事務署今日（7日）公布，2024年農曆新年煙花匯演，將定於年初二（11日）晚上8時在維多利亞港上空舉行，是暌違4年後再度上演，主題為「龍年百業旺、盛世中華強」；表演將歷時23分鐘，共分8幕，由3艘躉船發放23,888枚煙花。今次匯演由文化體育及旅遊局統籌、香港各界慶典委員會贊助，並得到香港青少年愛國主義教育基金會支持。



▼2024年農曆新年煙花匯演示意圖▼



康文署指，今次的8幕煙花各具特色，第一幕《龍騰虎躍》以氣勢磅礡的「閃電雷鳴」和「銀波大雷」開場，熱烈迎接龍年的來臨。第二幕展示不同形態與顏色的「8」字造型煙花，象徵財源滾滾，並有初次登場的「五彩乾坤球」，寓意天地無垠，祝福市民前途無限。

而第六幕則以「笑臉」和「雙紅心」造型煙花為背景，期望市民新一年積極樂觀，享受生活的美好。最後一幕《豐收鑼鼓》則會密集式發放澎湃的「特大錦冠」造型煙花，將整個匯演推向高潮，祝願香港繁榮安定。

▼2024年元旦「香港跨年倒數」煙花匯演▼



添馬公園、中西區海濱部分地方暫停開放 康文署籲到維港其他地點

康文署提醒，市民可於尖沙咀、半山、中區、灣仔、銅鑼灣與紅磡繞道等多個地方觀賞煙花；惟市民需特別注意，目前添馬公園及中西區海濱長廊（中環段）部分草坪、通道及觀景台已暫停開放，以用作籌備三月份大型戶外藝術裝置展覽，呼籲市民盡量前往其他地方，以避免過度擠擁及不能進入。欣賞煙花時，亦應保持地方清潔，愛護公物，在人多的地方注意安全。

而在匯演期間，香港電台第四台（FM97.6-98.9）則會同步直播背景音樂，現場觀眾可透過手提電話等裝置收聽廣播，加強觀賞效果。