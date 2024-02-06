中環AIA嘉年華2024新年+情人節裝飾+新公仔登場！初二入場睇煙花

AIA友邦嘉年華2024（AIA Carnival）是新年必去好去處！除了有刺激好玩的機動遊戲，還有可以贏到可愛仔攤位遊戲。農曆新年與情人節將至，AIA更在場內設置了大量裝飾，讓大家打卡留念。此外，場內的攤位遊戲亦有新年限定的公仔，而大年初一起，大家更可在場內觀賞醒獅、巡遊與煙花匯演。即睇場內最新實況、優惠詳情！



臨近新年，AIA嘉年華特別加設了新年裝飾（圖片來源：AIA）

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場內的攤位遊戲有新年限定的公仔讓大家帶回家。（鄭子峰攝）

中環AIA嘉年華｜新年+情人節裝飾登場

踏入新一年，AIA嘉年華盛況依然，場內繼續有超過50個機動及攤位遊戲，更特別加設了新年裝飾。入場後，大家可以在燈籠陣以及機械龍、「龍舞春風」、LEGO等新年期間限定的擺設打卡留影。而許多攤位遊戲的屋頂亦已加設吉祥結、中式扇、炮仗的造型燈飾，全場都充滿著濃厚的新春氣氛。

其中，機械龍在眾多擺設之中最為特別——紅龍不但會張開大口、東搖面擺，更會發出咆哮聲，生動得來相當威武。而入夜之後，會有燈光投射到龍身，讓紅龍更有氣派，拍照效果更佳！

識得郁機械龍（位於旋轉過山車旁）：

燈籠陣（位於入口售票處）：

龍舞春風（位於飛天鞦韆旁）：

其他新春、情人節打卡點：

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中環AIA嘉年華｜新年+情人節限定公仔、商品登場

除了裝飾，AIA亦趁新年期間，推出多款新春公仔，當中包括招財貓、 唐裝迪士尼卡通人物、五彩恐龍、春花咕𠱸等。不同公仔會在不同的攤位供應，能不能將心儀公仔贏回家，就要看看大家的身手了！場內商店亦有情人節商品，例如以Lego砌成的玫瑰花。

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中環AIA嘉年華｜場內特設新春表演！初二睇到維港賀歲煙花

為進一步提升新春氣氛，AIA嘉年華於大年初一中午12時會舉行醒獅以及巡遊表演，讓大家沾沾新年好運氣，而大年初一至九的下午，社區舞台每日亦會有賀歲醒獅表演。而在大年初二入場的朋友，更可在入夜後欣賞到維港悅目娛心的賀歲煙花，一次過得到雙重滿足！

年初一至九會舉辦舞獅表演的社區舞台（鄭子峰攝）

中環AIA嘉年華｜逢星期五晚延長營業

而為了讓大家玩得更盡興，AIA嘉年華由即日起至2月25日，逢星期五晚之營業時間將會延長開放至晚上11時。AIA嘉年華估計新年公眾假期期間的入場人數特別多，已放假的同學們若想避開人潮，可以趁「紅日」前的學校假期期間入場。

中環AIA友邦嘉年華2023/2024詳情

日期：即日起至2024年2月25日

地址：中環民光街33號香港摩天輪及AIA Vitality公園

開放時間：

非高峰時段：12:00-22:00

普通及高峰時段：11:00-23:00



非高峰及普通時段<購票按此>

高峰時段 <購票按此>：2024年2月10-14日

入場及代幣套票優惠：（代幣適用於機動遊戲，攤位遊戲及餐飲）

[01空間獨家] 二人套票 : 成人入場劵x 2 + 代幣x 50

成人：入場劵x 1 + 代幣x 10

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套票優惠價格：

非高峰： 二人套票｜$522（原價$620）

非高峰： 成人｜$140（原價$160）

非高峰：特惠 | $95（原價$100）



普通： 二人套票｜$540（原價$640）

普通： 成人｜$150（原價$170）

普通： 特惠 | $100（原價$110）



高峰： 二人套票｜$558（原價$660）

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《香港01》「好食玩飛」記者在AIA嘉年華開幕首日，已率先試玩園內多座機動遊戲、並領略到挑戰攤位遊戲時的技巧。準備入場的朋友，快點看看有甚麼不能錯過！獨家85折套票連50代幣

AIA嘉年華｜機動遊戲推介1：海盜船進化版「CHAOS」

今年「CHAOS」是全場最高難度的機動遊戲，其高度雖不及過去的「Mach5」，但猶如海盜船進化版，除了會上下擺動，中間的支柱還會360度自轉，頭暈兼離心力超強，記者玩過一次都怕怕！

「CHAOS」頭暈兼離心力超強，測試大家的膽量（鄭子峰攝）

AIA嘉年華｜機動遊戲推介2：八爪魚瘋轉機「Remix Orbitor」

記者很喜歡此款瘋轉機，轉速會愈來愈快，每支「八爪魚」桿，吊有3對座椅，起動時，八爪魚桿向中心旋轉，3對座椅又會自轉，不停公轉+自轉圈，加上坐位會上下擺動，自問唔怕暈一定要挑戰。

AIA嘉年華｜機動遊戲推介3：40米高「Star Flyer」

飛天鞦韆大家玩得多，但高到40米上空的版本你又試過未？今次記者試玩了今年新增機動遊戲「Star Flyer」，只用鋼線拉著座椅轉圈，看似危險，其實不太驚險，只要不畏高的朋友就不用擔心。

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中環AIA友邦嘉年華2023

活動日期：2023年12月21日至2024年2月25日

地址：中環民光街33號香港摩天輪及AIA Vitality公園

開放時間：

非高峰日子:12:00 - 22:00

普通及高峰日子:11:00 - 23:00

