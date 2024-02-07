報販業界促政府打擊老鼠煙　檔主稱生意跌五成憂「臨老過唔到世」

吸煙有害健康，香港吸煙與健康委員會上月底促請政府加煙稅最少75%，達至世衛建議的水平。報販大聯盟及香港報販協會今日（7日）召開記者會表示，自政府去年增三成煙草稅後，私煙市場變本加厲，30元至40元的「老鼠煙」充斥市面的花店及生果店，質疑政府打擊私煙不力，最終要業界「埋單」。有旺角報紙檔主便稱，生意由去年至今大跌最少五成，苦嘆「忠忠直直終需乞食」，擔心「臨老過唔到世」。



報販協會轉介數百宗懷疑私煙個案

報販大聯盟引述數據指，2023至24年財政年度首9個月的煙草稅收入，只有不足42億元，相比財政預算案原定的94億元減逾一半。惟報販業界觀察，吸煙人數並無明顯下降，反而更多顧客查詢平價煙，證明稅收減少只因煙民轉食「老鼠煙」。

香港報販協會2022年10月成立打擊私煙平台，至今已轉交數百宗懷疑私煙的個案，而近3個月收到相關舉報數字，較去年上半年升逾四成。協會主席林長富質疑政府打擊私煙不力，批評控煙辦對協會轉介的投訴，並沒跟進及執法。

▼2023年財政預算案．煙草稅加三成▼



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形容一街老鼠煙︰點解又係我哋報販埋單？

林長富並稱，本已嚴重的私煙問題，因煙草稅增加而進一步加劇，由於目前本港香煙售價約78元，遠高於內地的約25元、澳門約50元及日本約35元，讓不法分子抓緊機會宣傳「老鼠煙」，導致部份煙民轉往私煙市場。

全港報販大聯盟召集人李榮栢，更形容為「歷年來私煙最猖獗」。他稱，有不法商人提供可觀利潤，引誘商家出售老鼠煙，最終「一街老鼠煙」。「縱然報販堅持唔賣，但生果店、花店間間賣，搶晒我哋呢班守法報販生意。政府又唔執法禁止，我哋業界好無辜好唔甘心，欲哭無淚。點解又係我哋報販埋單？」

檔主生計成問題 嘆「忠忠直直終需乞食」

在旺角經營報紙檔的王美玲指，自去年初煙草稅增加後，報檔整體生意大跌五成，現時生計亦成問題，苦嘆「忠忠直直終需乞食」，擔心「臨老過唔到世」，期望政府重新審視煙草稅政策。

報販大聯盟及香港報販協會又指，正計劃約見立法會議員，以反映前線業界意見和憂慮，並重申政府若短期內不改善「老鼠煙」問題，報檔或會出現「摺檔潮」。