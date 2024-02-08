美斯訪日︱說好的恩尼斯達不見了　美斯出場但日本球迷亦被騙？

「球王」美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）隨國際邁亞密（又名：國際邁阿密）訪港但沒有上陣，在香港引起軒然大波，3日後他隨隊到日本跟神戶勝利船友賽，終於後備出場。

美斯上陣30分鐘表現落力，日本球迷得以大飽眼福之餘，盛傳會「期間限定」再次跟美斯並肩作戰的前巴塞另一名將恩尼斯達（Andres Iniesta），卻未有上陣，僅在賽前簡單致辭。



恩尼斯達穿上便服，在國際邁亞密友賽神戶勝利船賽前致辭。（路透社）

曾盛傳恩尼斯達與美斯再做隊友

美斯的日本之行令人期待，一方面是在香港未上陣引發一輪風波，更大程度卻是昔日巴塞隆拿的好拍檔恩尼斯達特別重回日本，消息指小白會以「特別嘉賓」身份，為邁亞密出戰一場，倒戈神戶勝利船。

國際邁亞密本身已有美斯、蘇亞雷斯、佐迪艾巴和布斯基斯在陣，若再加上恩尼斯達，彷如「巴塞五子」重聚，而且恩尼斯達在日本效力神戶勝利船達5年之久，也曾是球隊隊長，他上季仍在勝利船，因此今次重回日本夥拍美斯，實在噱頭十足。

小白帶齊老婆仔女回日本

為隆重其事，恩尼斯達在國際邁亞密抵達日本前，率先帶同太太和5名子女啟程前往東京，小白更在Instagram發文，分享一張背景似乎是機場的全家福，並寫道：「正在前往日本的路上。這地方對我來說很特別、也獲得了很好的比賽經驗，能重返這裏實在感動。」

「為了能在東京跟好朋友們再會面，已經期待了很久！」恩尼斯達除了在帖文標註了神戶勝利船和國際邁亞密，也在文中標記了效力國際邁亞密的4位巴塞舊隊友美斯、蘇亞雷斯、布斯基斯和佐迪艾巴，另外還有神戶勝利船班主、兼巴塞前主贊助商樂天集團的CEO三木谷浩史。

恩尼斯達效力神戶時曾是隊長。（Getty Images）

全球期待畫面沒有出現

到2月6日晚上，日本方面為國際邁亞密舉行歡迎派對，恩尼斯達亦有出席並致辭，從種種鋪排和「劇本」來看，小白似乎都會落場。當然如果細心留意，派對前國際邁亞密操練時並無恩尼斯達的身影。

國際邁亞密在日本歡迎派對圖輯：

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到2月7日晚上，國際邁亞密公布的比賽名單上果然沒有恩尼斯達的名字，開賽前20分鐘，恩尼斯達穿上便服到場，沒有換上球衣。

至開賽前現場舉行一個簡單儀式，恩尼斯達這位「特別嘉賓」（Special guest）就真的只是個特別嘉賓，全世界期待中的「一場限定」跟美斯再做隊友的畫面沒有出現。恩尼斯達說上幾句「很開心重回日本」、為兩隊打氣過後，便匆匆退下來，沒有機會再看到他施展球技，相信不少球迷也會感到失望。

難得恩尼斯達遠赴日本，卻只擔任賽前辭致的「特別嘉賓」，實在有點浪費。

現年39歲的恩尼斯達尚未退役，目前正在阿聯酋職業聯賽球隊Emirates Club落班，他在2018年離開母會巴塞隆拿後，便在神戶勝利船效力5年之久，並出任隊長。

他轉投神戶時，擁有神戶勝利船的日本樂天集團，同時是巴塞隆拿的主贊助商，當年神戶曾簽入大衛韋拿、沙治森柏、華美倫等前巴塞兵。