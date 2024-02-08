美斯訪日｜馬天奴解釋美斯日本上陣原因　理解香港球迷非常失望

美斯（Lionel Messi）周三（7日）晚代表國際邁亞密後備上陣，在對神戶勝利船的表演賽中踢了約30分鐘。教練馬天奴（Gerardo Martino）賽後解釋派美斯落場的原因，並談及美斯上場缺戰香港表演賽，理解香港球迷的失望。



在周三晚的友賽，國際邁亞密在東京與神戶勝利船賽和0：0，之後在互射12碼，勝利船以4：3勝出。美斯在60分鐘後備入替，有盤扭突破，有加速奔跑，一而再的射門也無功而還；在互射12碼，他並沒有參與頭6輪。

國際邁亞密主帥馬天奴賽後解釋安排美斯後備登場踢30分鐘的原因，他道：「他在昨日（6日）下午的訓練感覺良好，我跟他討論過後，決定他今場上陣30分鐘。」

美斯在下半場60分鐘入替。（路透社）

對於周日美斯缺戰香港表演賽，馬天奴回應：「我理解香港球迷非常失望，因為美斯沒有參與比賽。不過，在香港的比賽，如果派美斯上陣，風險實在太大，很難讓他落場。球會一直希望他踢足4場亞洲巡迴賽，但不幸地他要缺陣。」

4場亞洲之旅 美斯只有香港一戰缺陣

國際邁亞密完成4場亞洲之旅，他們上周先在沙特阿拉伯踢了兩場比賽，上周一以3：4不敵希拉爾，上周四遭艾納斯大炒6：0，接着他們到訪香港，以4：1擊敗香港隊，最後一站到東京，互射12碼負勝利船。他們已經離開亞洲，啟程回美國。

在4場亞洲之旅的比賽中，美斯只有在香港的一場沒有上陣。對希拉爾正選，對艾納斯在83分鐘後備入替，對勝利船則60分鐘登場。有趣的是，在美斯上陣的3場比賽，國際邁亞密都未能贏波，反而缺少美斯的一戰則奏凱。