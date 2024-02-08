求心｜48歲好爸爸心臟功能剩20%　醫生稱他有機會猝死：分秒必爭

瑪麗醫院昨日（7日）指，一名48歲O+型血男病人需緊急換心。被稱好爸爸的郭浩榮去年12月因氣促及胸痛到屯門醫院急症室求診並入院，確診缺血性心肌病，需使用左右心室輔助裝置代替心臟功能，醫生評估其心臟功能非常弱，現僅餘20%。葛量洪醫院心臟內科顧問醫生黃加霖表示，現時分秒必爭 ，希望盡快幫他換心續命。



被問會否在內地尋求合適的心臟，黃加霖稱會嘗試所有機會，不過需考慮運送時間。



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黃加霖表示，郭浩榮現時需極度依賴機械輔助維持生命，若他沒有機械的支援，會沒有足夠的血液到各器官，除此之外，郭浩榮現時亦不斷出現惡性心律，有機會猝死，使用機械輔助維持生命亦存有感染、中風等風險，形容目前是分秒必爭 ，希望盡快幫他換心。

醫生指，郭浩榮心律不正情況非常不穩定，需極度依賴機械輔助維持生命。（受訪者提供）

他指，過往幾年亦曾透過媒體作緊急呼籲，大部分個案都可以在合適時間內有合適的器官進行移植。他表示，大部分個案進行換心手術後，均可以透過調理重投社會。

被問到會否嘗試在內地尋求合適的心臟時，黃加霖回應指，會盡力在現行機制下尋找合適捐贈者，不過若有合適的心臟出現，亦會嘗試所有機會。他又指，尋求合適心臟時亦會考慮運送時間。