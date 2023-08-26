器官移植︱盧寵茂晤國家衞健委訪港團　商討兩地器官移植合作

港府正與內地探討建立兩地恆常器官移植互助機制，國家衞健委醫療應急司司長郭燕紅率領的代表團周五（25日）抵港進行為期四天訪問，今日（26日）與醫衞局局長盧寵茂等見面，介紹內地器官捐贈與移植情況。



盧寵茂稱，在會上就互助機制提出建議，亦獲內地代表團回應，將推進兩地器官移植領域的管理交流、移植技術能力提升培訓，並從制度建設、器官移植政策完善入手提供恆常協作的支撐和保障。



醫衞局局長盧寵茂（左三）今日（26日）在政府總部與國家衞生健康委員會醫療應急司司長郭燕紅（右二）及其率領的代表團舉行會議，就與內地器官移植領域合作開展交流和討論。（政府新聞處）

急性心衰竭女嬰芷希去年12月急需換心，醫衞局因而尋求內地衞健委協助，最終成功接受深圳跨境捐贈心臟作移植，成為全港首宗來自內地的器官移植手術個案。

由衞健委醫療應急司司長郭燕紅率領的代表團昨起香港，今日與醫衞局局長盧寵茂見面，介紹內地器官捐贈與移植情況。郭燕紅稱，近年來內地建立並完善器官捐贈與移植體系，建立了器官捐贈、獲取與分配、移植臨床服務、質量控制、監管五大工作體系，形成了科學公正、保障公平、遵循倫理、符合中國國情和文化的人體器官捐贈與移植工作格局。

盧寵茂在會上就互助機制提出建議，亦獲內地代表團回應，將推進兩地器官移植領域的管理交流、移植技術能力提升培訓，並從制度建設、器官移植政策完善入手提供恆常協作的支撐和保障。盧寵茂表示，期望透過與內地建立恆常器官移植互助機制，使器官移植技術惠及更多患者，「更充分體現內地與香港特區共同以『生命至上』的原則和信念，攜手拯救生命。

衞健委醫療應急司司長郭燕紅率領的代表團訪港四天期間，會到訪香港兒童醫院和瑪麗醫院，了解香港器官捐贈安排及移植服務，代表團亦會出席現正舉行的第十八屆亞洲移植學會學術會議。