大學生被禁錮勒索700萬案　14歲少年認曾協助犯案　判感化1年

一名大學生2020年遭前女友及其新男友以親密照勒索5千元後，再被多名青少年禁錮酒店房間，並向其父母先後勒索700萬。大學生其後趁綁匪睡著時成功逃走並報警，多名涉事男女先後被捕。其中一名案發時僅14歲的少年，早前承認勒索和綁架兩罪，案件今（8日）在區域法院判刑。法官林偉權考慮到少年案發時不足15歲，現已有悔意，亦曾還押約12個月，並有出庭作供指證其他被告，判他接受感化12個月。



被告吳任豐（現年18歲），早前承認非法禁錮及勒索罪，並在審訊時任控方證人指控其他被告。

被告吳任豐在區域法院承認勒索及非法禁錮罪，被判1年感化令。

告誡被告要改過自身

法官判刑指，吳案發時不足15歲，審訊時以控方證人身份指證其他被告。若以監禁式刑罰處理本案，吳應會被判囚21.5個月。考慮到他的年紀，過去亦已還押了約12個月等，相信對他已是一個重大教訓，故判他感化令。法官又告誡吳要改過自身，珍惜法庭給予的機會，盡己所能對其家人及社會作出彌補。

吳曾毆打X及逼X交出電話和錢包

案情指，被告楊子潁和葉文軒案發時為情侶，X則是楊的前男友。2020年9月，葉從楊手上取得X和其女友Y的親密照後，向他們勒索5000元。惟在X交贖金後，卻遭綁架到酒店。期間，被告吳任豐等人曾毆打X，並逼他交出電話和錢包。

X母收電話指若不付款X會被斬手腳

翌日早上，X母收到信息，指X「搞」一名警長的女兒，勒索X母600萬元，否則其兒子會被斬斷手腳。同一時間，X醒來發現看管他的兩人在睡覺，便乘機逃走並報警。及至11月6日，葉就相同事件發訊息予X父，以勒索100萬元。

同案另3被告被判囚29月至5年

同案女被告楊子潁（22 歲）及男被告葉文軒（23 歲），早前經審訊後被裁定勒索、盜竊及非法禁錮等5罪成，分別被判囚4年半和5年；此外，男被告黃希朗承認非法禁錮、勒索和藏毒，審訊時作為控方證人出庭作供，終囚28個月4星期(即約29個月)。

案件編號：DCCC 706、417/ 2022