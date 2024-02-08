林卓廷爆游乃強受查罪成　官指披露資料非防賄範疇　裁上訴得直

前立法會議員林卓廷涉在3個記者會上，披露721當晚帶隊進入南邊圍村調查的警司游乃強被廉署調查，被裁定3項披露受查人身份罪成遭判囚。林早前不服定罪提上訴，指事件有「自己人查自己人」之嫌，關乎到公眾利益，故其披露游被查一事，符合條例下的合理辯解，應予脫罪。暫委法官游德康今（8日）頒下判辭，裁定林上訴得直，兼獲原審及上訴訟費。



法官認為，在作出披露時，無論直接或間接事實，都沒有披露游乃強是《防止賄賂條例》第II部所訂罪下受查人的身份，他只披露游正受廉署調查，認為林所披露的，不涉條例所覆蓋範圍，故裁定林上訴得直。



至於林聲稱為公眾利益的辯解，法官卻認為林的信念並不合理，未有接納他這個論點。



林卓廷被控於2019年12月30日、2020年1月21日及7月16日，明知或懷疑正有調查涉及《防止賄賂條例》的罪行正在進行，而向公眾披露受查人游乃強之身份。他被裁定罪成，遭判囚4個月。

判辭透露，林在與廉署人員會面時，得知廉署正就「賄賂」及「公職人員行為失當」兩方向調游乃強，林因而得悉游乃強正接受《防止賄賂條例》第II部所涉罪行被查。但林在記者會上披露游乃強受查時，只稱游乃強就「公職人員行為失當罪」受查，並未提及「賄賂」的部份。廉署認為林已違反《防止賄賂條例》第30(1)(b)條，便作出檢控。

控方認為不應侷限於防止賄賂條例的罪行

法官指在條文解讀上，控方認為相關立法原意為「防止貪污調查因不當披露而遭破壞調查成效，故認為相關條文應被廣義地解讀，即不應侷限於披露受調查人正接受《防止賄賂條例》第II部所訂罪行被調查，否則必然會令有關條文形同虛設。因此，即使林僅披露游乃強受廉署調查的人這身份，仍觸犯了該條款下的罪行。

不接納控方以廣義解讀有關條文

法官不同意控方說法，指根據相關條例的立法歷史、原意及案例等，該條例必須被解讀為披露第II部所訂罪行的調查。過去該條例的最重大的修訂是將條款覆蓋範圍收窄至第II部所訂罪行，若採納控方對條例的廣義解讀會把上述修訂架空，使之形同虛設。

林的披露未有觸及法例

法官因而裁定，在相對狹窄的解讀下，林沒有直接或間接地對公眾披露游乃強當時是《防賄條例》第II部所訂罪行下受調查人的身分。林只披露游乃強正受廉署調查「公職人員行為失當罪」，披露不條例所覆蓋範圍，因此林沒有觸犯有關法例，裁定其上訴得直。

林披露資料非對公只秩序或安全有威脅

法官認為，林辯稱披露資料涉公眾利益，故符合條例下的合理辯解。惟游官認為，雖然接納林當時真誠相信社會需要知道721當晚真相，並認為游乃強須就事件須負責。事實上，林披露的是游乃強正被廉署調查「公職人員行為失當罪」一事，而此事絕非「公開一項對香港的公共秩序或安全的嚴重威脅」。

游乃強得悉受查會令廉署添困難

法官又指，林若認為事件涉「自己人查自己人」，就更應支持不受警務處處長管轄的廉署對游乃強調查。因為透過這個在國際上聲名顯赫的獨立監察機關的調查，公眾對調查結果將更有信心，香港的公共秩序或安全也因而得到保護。再者，林作該披露後會導致游乃強知悉自己受查，必定增加廉署調查和蒐證的難度，並加大證據被毁滅或埋沒的風險，有百害而無一利，故認為此並不構成合理辯解。

林稱想當局正視問題關乎公眾利益

林的代表大律師沈士文在上訴時指，游乃強當時因721事件被廉署調查，事後又獲警方委派調查721事件，林認為當中涉及「自己人查自己人」之嫌，此事關乎到公眾利益，若當局不正視問題「係咪會出現821、921？」。故林當時披露游被查一事，符合條例下的合理辯解，應予脫罪。

控方反駁指林並無必要作出披露

律政司高級助理刑事檢控專員陳淑文則指，林在記者會上已明確表達警方「自己人查自己人」，已能達到他希望警方收回成命的目的，林亦同時作出一連串行動，包括去信警方、入稟法院等，進一步披露游正受廉署調查根本不必要，亦與公眾利益無關。

案件編號：HCMA34/2023