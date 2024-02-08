情人節｜調查指近半男性願花千元食大餐　港女最想收到禮物揭曉

情人節將至，有交友約會公司公布最新的調查結果，發現港人更樂意於今年情人節消費及外出就餐，例如有48%男性預料情人節大餐花費1,001元至2,000元。此外，今年有45%女性希望收手錶或珠寶首飾禮物，取代上次調查的DIY手作禮物。該公司指，今年情人節剛好撞正大年初五，建議雙方可先溝通節目行程及預早訂位，免影響感情。



39%男性無計劃計劃慶祝情人節

交友約會公司HK Romance Dating Limited於1月10日至2月1日透過電話、活動講座及網上問卷方式，訪問586名本港情侶及夫婦，了解他們在情人節的消費取向。結果發現，受訪者於今年情人節更樂意消費及外出就餐。

若以比例最高的選項作比較，首先行程安排方面，有57%男性及49%女性打算行街購物，但分別有39%及32%的男性及女性表示，不知道或沒有計劃。相比2022年疫情期間高達四成受訪者表示在家慶祝，今年則跌至17%。

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情人節禮物預算 與2022年相若

在外出用餐意欲方面，今年分別有77%及74%男性及女性，願意在情人節與另一半外出晚餐，遠高於2022年的51%及48%。金額方面，有48%男性預料情人節大餐花費1,001元至2,000元，44%女性則預料花501元至1,000元，相比2022年39%男性選擇501元至1,000元，可見港人更捨得食大餐。

情人節禮物方面，分別有42%男性及34%女性，預計花1,001元至5,000元買禮物，數字上與2022年相若，僅得2%差距。而47%男性考慮送花，38%送朱古力或曲奇；47%女性考慮送衣服鞋履；42%送數碼電子產品。

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最多女性最想收手錶或珠寶首飾做禮物

而事實上，有48%男性希望收數碼電子產品禮物，45%女性希望收手錶或珠寶首飾禮物。惟2022年的調查中，43%女性最想收到DIY手作禮物，38%為手錶或珠寶首飾，可見今年女性對手錶或珠寶首飾的渴望提高。此外，有68%男性最不希望收到花，62%女性最不想收到公仔或模型玩具。

情人節撞正大年初五 建議先預早訂枱

HKRD建議，今年情人節剛好撞正大年初五，外出用餐的港人或較預期多，因此雙方可事先溝通節目行程，以及先決定享用的餐廳以預早訂位，避免因撲空或臨時找不到餐廳，隨便光顧快餐店或茶餐廳等，最終影響雙方感情關係。

由於最近本港經濟欠佳，港人花費漸趨謹慎，為減輕個人經濟負擔，建議情人節雙方花費可提出AA制，例如晚餐可由男士請客表現風度，其他節目如看電影或吃糖水等，則可由女方主動請客。但付費時千萬不要表現斤斤計較，以免影響雙方感情。