黎智英案｜印特刊《自由之夏》收益捐612基金　陳沛敏稱曾賣斷市

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（8日）踏入第26天，前《蘋果日報》副社長陳沛敏續作供。控方指《蘋果》於2019年下旬發行特刊《自由之夏》，刊物列名刊物扣除成本的收益會捐予「612基金」，陳指特刊當時發行後起初「賣斷市」，其後需按讀者要求加印。《蘋果》亦在應用程式透過推送通知宣傳特刊，標題含有「推到國際」字句。陳解釋當時同事將特刊以電子版方式放在《蘋果》網站，讀者只需登記便可閱讀。



《蘋果日報》在2019年曾印制特刊《自由之夏》，並把收益捐「612基金」。

特刊有出中英文版

控方今引述《蘋果》於2019年9至10月間，發行特刊《自由之夏》，包括中英兩個版本，其中一個版本列明刊物扣除成本的收益會捐予「612基金」。陳確認該特刊首於2019年9月20日發行，但因「賣斷咗市」，遂按讀者要求加印。庭上所見，特刊大量載有2019年示威遊行的相片，陳指這些新聞相片來自《蘋果》，部份亦取自外電或網上圖片，如其中一幅畫上一眾示威者高舉「光時」旗幟的繪圖，則是當時在網上「好viral」的圖片。

部份照片非出於蘋果

陳續舉例特刊其中一張攝於2019年7月沙田新城市廣場的照片，控方指當日該處發生暴動，有警員手指被咬受重傷。陳確認，並補充說該相片並非出自《蘋果》，她形容相片是一張「幾出色」的新聞圖片，因為拍攝者並非「好大路」地拍攝示威者與警察爭執，而是拍到黑衣人中間一名手持購物袋的女士。被問到有否指示下屬將照片放入特刊，陳回答：「我記憶中我有提過我覺得呢一張相影得好好囉。」

亦有以電子版方式發放

《蘋果》另在應用程式透過推送通知宣傳特刊，題為「「推到國際！《自由之夏》出中英對照 eBook 登記免費睇」，控方問陳如何向國際派發特刊，陳指同事將特刊以電子版方式放上網站，若讀者有登記《蘋果》戶口便可閱讀。

佩洛西（左二）曾在其twitter帳戶放上與黎智英（左一）和李柱銘（右二）等人的合照。（Twitter@Nancy Pelosi）

黎叫陳草擬訪美之行問題

此外，黎曾於2019年10月再訪美晤官員，並曾向陳發訊息稱沒時間寫稿，所以叫她草擬有關訪美之行的問題，及後黎在其專欄「成敗樂一笑」以問答方式刊出相關文章。控方引述該文章其中一條問題「示威暴力升級，美國政界對香港抗爭看法有轉變嗎？」並問陳為何會向黎提出這條問題。陳解釋當時部份美國議員十分關注香港示威暴力升級的問題，而黎一直對這個議題有自己看法。

根據示威者輿論提出制裁例子

至於另一問題「 《香港人權與民主法案》通過後是否真的可以制裁黑警、葉劉、何君堯？」陳指當時美國正在醞釀通過《香港人權與民主法案》，後句提及的制裁對象，則是當時示威者或支持示威者輿論提出的例子。

共和黨參議院克魯茲2019年來港訪問時，取消與特首林鄭月娥會面，但有與黎等人見面。（Getty）

克魯茲訪港取消與林鄭月娥會面

控方其後引述美國時任眾議院議長裴洛西於Twitter發布她與黎、民主黨創黨主席李柱銘的合照，另再引述一張黎、前政務司司長陳方安生、公民黨郭榮鏗、立法會議員莫乃光與美國共和黨議員參議員克魯茲（Ted Cruz）合照。同年10月13日，《蘋果》刊登一篇報道提及克魯茲當時訪港，獲告知原訂與時任特首林鄭月娥的會面取消，並與黎等人會面。

曾問楊清奇新加入專欄作者名單

此外，控方引述陳向主筆楊清奇發訊息，問他可否提供近月加入專欄的作者名單，並發送一張「飯盒會」會議紀錄截圖，當中提及「送中三大抗爭圖輯可以結集出版」。陳確認《蘋果》相關刊物包括《自由之夏》、《逆權六月》，以及後來刊出一本較精美的刊物。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022