農曆新年懶人包｜新春景點開放時間、跨境口岸交通安排【附連結】

疫後首個農曆新年將至，本港各區將舉辦多項新春活動，例如國泰新春國際匯演之夜、煙花匯演，或是廟街夜市等。同時主要旅遊景點的開放時間、口岸管制站、公共交通服務安排等，亦會在新年期間有所調整。旅發局近日公布農曆新年資訊懶人包，讓市民及旅客可得知詳情安排，下文逐一列出各項資訊，並附上相關連結。



▼2024年農曆新年香港主要景點開放時間 ▼



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主要旅遊景點開放時間

農曆新年期間，景點的開放時間或有調整。雖然海洋公園及迪士尼樂園在大年初一至四均保持營業，時間分別為早上9時半至7時半，以及早上9時半至晚上9時。不過位於西九龍文化區的M+博物館及故宮博物館，大年初一閉館一天；至於康文署旗下的歷史博物館、文化博物館、科學館、藝術館、海防博物館等，在大年初一及初二均閉館。【點擊了解安排】

國泰新春國際匯演及煙花匯演特別安排

由於國泰新春國際匯演之夜及煙花匯演期間，尖沙咀地區將非常擁擠。為安全起見，當局安排該區分階段封路和人流控制。旅發局呼籲市民及旅客體諒互讓，並遵從現場人員的指示。【點擊了解安排】

▼2月7日 年初一花車巡遊預覽▼



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▼跨境巴士特別安排▼



口岸管制站特別過境安排一覽

農曆新年期間，羅湖、深圳灣、落馬洲、香園圍，以及港珠澳大橋香港口岸，均實施特別過境安排。旅發局建議下載入境處手機應用程式，查看即時過關情況，以預先做好計劃。【點擊了解安排】

此外，為了方便旅客過境，多家跨境巴士公司亦作出特別安排。【點擊了解安排】

公共交通服務安排一覽

為了讓市民及旅客在農曆新年期間，能順利探親訪友及參與各項新春活動，公共交通將加強運輸服務或延長營運時間。但要留意假日期間交通流量或較平常增加，可善用官網、應用程式或客戶服務熱線等，查詢最新服務安排。

城巴設通宵口岸特快巴士。【點擊了解安排】

九巴設通宵特別路線。【點擊了解安排】

新渡輪航線為配合大年初二的煙花匯演，當日將作出特別安排。【點擊了解安排】

▼廟街美食攤檔營業時間▼



廟街美食攤檔營業時間一覽

部份廟街美食攤檔於除夕及大年初一照常營業，時間為下午2時至晚上11時，包括︰巴布快餐店、五香牛雜、匯美食、香港特、土耳其咖啡、老光記滷味、脆皮波板腸、夢娜尼泊爾餐廳、九妹燒烤、品鮮夜市、蛇王新、上海美食、廟街牛雜、廟街小食。【點擊了解安排】