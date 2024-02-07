農曆新年｜警方料44萬人觀賞花車及煙花　一文看清交通封路安排

農曆新年本港將有連串慶祝活動，警方及運輸署今（7日）指，2019年花車約4.4萬人參與，最近一次除夕煙花則有40萬人，相信今年數字相若。農曆新年期間各項交通安排，包括初一花車巡遊在尖沙咀一帶分階段封路安排；初二煙花於維港兩岸的港島各區及九龍一帶分階段封路安排。



警方指，封路範圍內巴士站會有所遷移，警員身上會有二維碼（QR Code），有需要市民可掃描二維碼導航至適用的巴士站。《香港01》整合記者會內容，一文看清花車、煙花及跨境口岸交通安排。



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農曆新年｜初一花車巡遊交通安排

將分三階段封路

【第一階段】於（下午3時半）：

廣東道 、海防道、北京道、樂道、亞士厘道、漢口道、彌敦道、中間道、梳士巴利道一帶及整個天星碼頭巴士總站

【第二階段】（下午5時）：

九龍公園徑(南行) 、餘下部份北京道、亞士厘道、漢口道及中間道；沿梳士巴利道(西行)至九龍公園徑(北行)仍然可以行車。

【第三階段】（晚上7時）：

梳士巴利道(西行)及九龍公園徑(北行)

交通工具安排：

天星碼頭及中港城巴士總站會封閉，相關巴士路線會分别改道到九龍站巴士總站及高鐵巴士站。西九高鐵站J1及J2出口外會設立臨時過境巴士站，當日下午3時起提供前往深圳灣既過境巴士服務；同日晚上8時開始提供前往皇崗過境巴士服務，旺角鴉蘭街(金都廣場對開)的跨境巴士會提供24小時服務。

農曆新年｜煙花封路安排

灣仔金紫荊廣場下午3時起封路，港島其他路段則於下午5時30分起分階段封路。

中區：

下午5點30分起中區海濱一帶封路，包括中環碼頭對出的民光街，民輝街，民耀街，龍和道泊車位。

傍晚6時45分，耀星街，龍和道，愛丁堡廣場，添華道及龍合街封路。

晚上7點55分，民耀街，添美道，立法會道，民寶街，金融街及龍匯道將會封閉。

灣仔區：

下午3時正灣仔金紫荊廣場封路。

下午5點30分，灣仔北一帶，包括博覽道，博覽道中，龍和道，會議道，鴻興道，運盈街，分域碼頭街，部分既港灣道，博覽道東，龍達徑，菲林明道，菲林明道天橋，杜老誌道，運盛街，馬師道及馬師道天橋封路。

傍晚6點45分，龍景街，分域碼頭街 (東行)，分域街 (南行)列入封路範圍。

晚上7點55分，灣仔北及灣仔南一帶道路將會封閉，包括介乎港灣道至告士打道的菲林明道南行，杜老誌道天橋，介乎杜老誌道至菲林明道的港灣道西行，港灣徑，謝斐道，駱克道，盧押道，柯布連道，菲林明道，杜老誌道，史釗域道，馬師道，堅拿道東及堅拿道西。

▼2024年農曆新年煙花匯演示意圖▼



中環灣仔繞道：

下午5點30分開始，3條支路會封閉，包括中環灣仔繞道東行往博覽道出口；龍和道東行往繞道入口及繞道西行往龍和道出口。

東區：

下午5點30分起，維園道東行，銅鑼灣避風塘對開一段避車處以及北角東岸公園附近嘅興發街，威非路道，玻璃街，景明道同埋屈臣道封路。

東區走廊：晚上7點55分開始部份路段將會封閉，包括廊西行線往中環方向由民康街至維園道一段，但專利巴士仍可駛過；英皇道近健康中街西行上東廊；以及糖水道與和富道交界上東廊西行入口封閉。

山頂：

早上9時起山頂纜車總站外的纜車里，即花園道至世界自然基金會香港辦事處的支路，將封閉，禁止所有車輛通行，而專營巴士除外。

下午5點30分開始，除當地居民或持有許可證者，所有一切上山方向車輛當駛到山頂廣場位置，除非駛入停車場否則需要沿路折返。

九龍將分四階段封路：

【第一階段】（下午5時）：廣東道 、九龍公園徑(南行)、彌敦道、漆咸道南、梳士巴利道及紅磡繞道一帶。

【第二階段】封（下午5時30分）：九龍公園徑(北行)、整個天星碼頭巴士總站。相關路段嘅商場及酒店停車場出入口都會封閉，即車輛不能進出。

【第三階段】（傍晚6時）：西九龍文化區，包括博物館道及文化道。

【第四階段】（晚上7時45分）：雅翔道、高鐵站對出部份柯士甸道西、中港城對出廣東道、彌敦道、山林道、松山道、加連威老道及金巴利道等。

警方會因應現場交通及人流，不時作出風險評估，如有需要會封閉紅鸞道、愛景街及建灣街等。

深圳灣口岸：



嶼巴初一至初五凌晨期間臨時增設NB2號線往來深圳灣口岸同元朗及天水圍站；城巴增設NB3號線往來深圳灣口岸同屯門。

主要的跨境巴士服務營辦商會在灣仔軒尼詩道近修頓中心、太子砵蘭街近旺角維景酒店、油麻地上海街上海大廈外同尖沙咀中港碼頭巴士總站，分別加開行經深圳灣口岸通宵跨境巴士服務。

車輛方面會按情況分兩階段封路，第一階段所有需要進入深圳灣管制站車輛沿用現行路線進入管制站，即貨車深圳灣公路大橋靠左行駛沿貨車通道進入；其他車深圳灣公路大橋靠右行駛，沿客車通道進入。

當深圳灣管制站出現嚴重擠塞並預期會持續有大量車輛駛至，會啟動第二階段安排，屆時所有跨境私家車及跨境出租車都必須沿深圳灣公路大橋靠左行駛，使用貨車通道進入去一個等候區排隊。

警方估算若車龍排隊至運輸交匯處，尾車須排25分鐘；在貨車場出口則要等60分鐘；排至預設等候區則須等1.5至3小時。

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落馬洲口岸：



按情況分三階段，第一階段沿用現有路線，貨車經新深路進入，客車及其他車輛經新田交匯處經新深路客車通道入，皇巴士則由青山公路經新田交匯處新深路進入管制站。的士及專線小巴維持只能在晚上11時至早上6時30分進入。

第二階段下，所有跨境巴士、專線小巴及的士都需改用新田公路東行線或粉嶺公路西行線的貨車通道，經新深路進入等候區排隊；皇巴駛離青山公路洲頭段巴士站後會沿青山公路洲頭段西行，右轉新深路沿貨車通道，進入臨時等候區排隊。

若第二階段安排未能紓緩交通擠塞情況，警方會啟動第三階段安排，所有經新深路客車通道進入落馬洲管制站的跨境私家車會於在場既警務人員指示下，改道進入臨時等候區排隊。

羅湖口岸：



港鐵東鐵線會年三十及年初二兩晚相應延長服務時間，東鐵線金鐘站往羅湖尾班車會延至午夜12點56分開出;而羅湖往金鐘站尾班車會延至凌晨2點30分開出。落馬洲支線管制站口岸如常晚上10點半關閉。

羅湖口岸。（資料圖片）

運輸署提醒市民，港鐵其他路綫在年初二不會延長服務時間，其他本地公共交通服務會按正常時間表開出尾班車，呼籲延長服務期間乘搭東鐵線乘客盡早規劃行程，特别是相關的接駁安排。