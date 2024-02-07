農曆新年｜城巴NB3年三十起5晚通宵深圳灣口岸往返屯門　冀成恆常

農曆新年假期有陸路口岸延長通關，包括深圳灣口岸年三十至年初四（9至13日）通宵運作，以及羅湖口岸在年三十及年初二（9日及11日）延長服務兩小時到凌晨2時。



早前宣布開辦通宵口岸路線的城巴，年三十晚（本周五）開始，會一連5晚開辦通宵口岸特快NB3，往返深圳灣口岸、屯門碼頭及屯門市廣場，同時設NB3特別班次只來往屯門市廣場，估計日載2500人。該公司今日（7日）已於NB3主要巴士站，安裝特製通宵巴士站旗，並配以大型指示牌，以便市民及旅客了解服務詳情，城巴相信NB3有潛質進一步提升為恆常路線。



城巴表示，有見口岸於農曆新年期間第一次實施24小時通關，已做好多項部署，年三十晚（9日）開始，一連五晚開辦通宵口岸特快NB3，往返深圳灣口岸、屯門碼頭及屯門市廣場；另外設 NB3特別班次只來往屯門市廣場。兩條路線聯合班次為約半小時，收費21.5元，估計路線每日通宵運載能力達2500人，滿足通宵跨境需求。

城巴今日已於NB3主要巴士站，包括深圳灣口岸及屯門市廣場等，安裝特製通宵巴士站旗，並配以大型指示牌，以便市民及旅客了解服務詳情。宣傳NB3的廣告巴士今日已啟航，讓更多乘客認識該服務。

城巴工程及營運主管（九龍及新界）龔樹人表示，相信NB3有潛質進一步提升為恆常路線。他留意到內地當局及本港立法會議員，都提倡在更多口岸實施24小時通關，包括深圳灣口岸及香園圍口岸，期望這次安排是第一步，為提供營運通宵口岸路線的實戰經驗，為將來邁向恆常化及覆蓋更多口岸做準備。

城巴在不同口岸工作，遇到客量增加時，會立即通知控制中心，按需要增撥資源和加強班次，並安排精通兩文三語職員於口岸工作，協助旅客查詢。

此外，城巴通宵路線會與日間服務，即B3、B3X、B3A，做到無縫交接，市民在農曆新年期間全日無間斷都可乘搭城巴來往深圳灣。城巴提醒乘客善用轉乘安排，可由深圳灣口岸，轉一程車直達和油尖旺、中西區及灣仔區。