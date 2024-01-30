天瑜心臟衰竭｜天瑜上周曾胃出血　父心痛：你可以上天堂等爸爸

8歲女童天瑜2020年5月於瑪麗醫院接受手術期間因醫療事故變成植物人，上月底更開始出現心臟衰竭。天瑜爸爸昨日（1月29日）表示，天瑜上周曾出現胃出血，由於不能消化，已吊鹽水接近一星期，好消息是她已沒有使用強心藥一段時間。



天瑜爸爸向女兒稱，知道她這個月來很辛苦、很努力，一直沒有放棄。但爸爸非常心痛，如果她真的太累，不用撐得太辛苦，「你可以上天堂等爸爸」、「爸爸會明白，不會怪你」、「你已經做得很好」。



父因流感及電化療 近日虛弱減探望

天瑜爸爸本身也患上惡性肌肉腫瘤，他去年11月進行切除肺葉癌細胞手術，目前仍在接受電療和化療。他今日在社交平台表示，天瑜上周曾出現胃出血，但由於他自己都得了流感，再加上電療和化療的作用，身體虛弱得實在沒法出門，所以一直沒有去看天瑜。

天瑜不能消化 已吊鹽水近一星期

他直到前一天（28日）情況稍為好點，才能再到醫院探望天瑜。醫生指天瑜已差不多一星期沒喝奶，因為目前腸胃不蠕動，食物完全不消化，已吊了差不多一星期鹽水，昨日開始加入葡萄糖水。

依靠個人力量 停用強心藥一段時間

天瑜爸爸拍下與天瑜對話的短片，言語間對天瑜腸異惡化表現心痛。但他讚揚女兒依靠個人力量，已停用強心藥好一段時間，「很叻女」。

天瑜爸爸也向女兒解釋，因為近幾天身體不佳，所以減少看望天瑜。他表示很掛念女兒，又稱還有不到兩星期便是農曆新年，問女兒還記不記得過去一起過年，到親戚家拜年、與小朋友玩耍，吃糖果、年糕，蘿蔔糕。

知道女兒很努力 怕她撐得太辛苦

天瑜爸爸又向女兒稱，知道她這個月以來很辛苦，爸爸非常心痛，知道她很努力、一直沒有放棄，但如果她真的很累、太辛苦，爸爸能夠體諒及明白，不用苦撐，怕她辛苦。「如果妹妹（天瑜）覺得太攰、太不舒服，想瞓覺豬，爸爸都不會怪你，知道嗎？」

「遲些爸爸也會去天堂找你」

天瑜爸爸輕撫女兒臉蛋說：「你可以上天堂等爸爸，天堂上有爺爺照顧你，遲些爸爸也會去天堂找你，知不知道？」、「爸爸知道你已做得很好，很叻女，不用害怕」、「I love you，妹妹」。

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