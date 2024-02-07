新春花車｜初一尖沙咀巡遊　表演人員毋懼寒冷：花車能振奮香港

香港旅遊發展局將在大年初一舉辦「國泰新春國際匯演之夜」。屆時將有9部花車及 29隊表演隊伍演出。旅發局今日（7日）預先展示花車，其中參與巡遊的海洋公園表演人員林先生表示，作為疫情過後的首個花車巡遊，相信都能令整個香港更為振奮，自己亦相當興奮。



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旅發局將在年初一（10日）晚上舉辦花車巡遊，並會由香港文化中心廣場起步。活動以「龍騰香港賀新歲」為主題，會有共9輛花車配合多個新春賀年元素作點綴；中國內地及國際表演隊伍多達16隊，數量創下歷年之冠，隊伍來自12個國家或地區，本地表演隊伍則多達13隊。

香港旅遊發展局將在大年初一舉辦「國泰新春國際匯演之夜」。屆時將有 9 部花車及 29 隊表演隊伍表演。（歐嘉樂攝）

表演人員有感今年花車可振奮香港

代表海洋公園及水上樂園表演隊伍參與是次巡遊的林先生表示，在海洋公園工作約5年，今年是第3年加入巡遊隊伍為大家表演。他認為今年花車巡遊較往年特別，皆因是疫後首個花車巡遊，可以令香港整體感覺更為振奮，能夠觀賞到花車亦是一件開心事。

年初一最低溫度為12度，有跳舞表演經驗的林先生完全不擔心氣溫，心情亦不緊張，「習慣咗喺唔同天氣下表演，其實都冇乜特別影響。」他又指，「花車可以對住好多唔同巿民喺街上表演，其實係得花車先做到，所以會係興奮多過緊張。」

第3年參與巡遊隊伍的林先生表示，完全不擔心氣温會影響表現。（余月明攝）

品牌首次參與花車巡遊 望以角色帶來活力

首次參與花車巡遊的單位Mr.Men Little Miss代表Gian表示，很開心且很難得有此機會參與花車。她表示，Mr. Men Little Miss本是「英國過嚟嘅角色」，是次就帶超過10個角色到港一同拜年，她提到雖然今次準備時間不長，但各方緊密合作之下令整體變得相當漂亮。

Gian表示，今次一眾Mr.Men Little Miss都有其不同性格，例如她身上的Little Miss Sunshine襟章，望帶出香港獨有活力及吸引力，讓大家可以笑口常開。而另外一個在花車上的角色，亦有意味祝大家身體健康的Mr. Strong。

首次參與花車巡遊的單位Mr.Men Little Miss代表Gian表示，很開心且很難得有此機會參與花車。（歐嘉樂攝）

第一次參與花車巡遊的7歲鍾小朋友，今次代表澳門特別行政區政府旅遊局表演。她表示，今次為表演練習了1個月，形容舞步簡單不難學，6歲時已經開始學跳舞，故很開心可以參與是次表演。不過，她有點緊張，但不擔心當天天氣寒冷會影響表現。

第一次參與花車巡遊的7歲鍾小朋友表示，今次為表演練習了1個月，很開心可以參與是次表演。（余月明攝）

9架花車初一匯聚香港文化中心

新春國際匯演之夜將會在初一（10日）晚上8時至9時45分在尖沙咀香港文化中心廣場舉行，在當日下午6時會有13隊本地表演隊伍率先表演與觀眾一同「熱身」，花車及巡遊隊伍將於文化中心，旅發局預計第一輛花車約於晚上8時30分到達廣東道，再轟海防道，預計晚上9時到達彌敦道，最後一輛花車約於晚上10時30分到達終點梳士巴利道。詳情可到國泰新春國際匯演之夜網頁查看。