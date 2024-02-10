初一至晚上9時錄61萬人次出入境羅湖最多　出境約40萬　8成為港人

農曆新年長假出入境人流頻繁，今日（10日）大年初一，入境處截至晚上9時，共錄得61萬人次出入境，逾65%、即近40萬人為出境人次，其中8成均是香港居民。餘下21萬人次為入境人次，約46%為內地客。所有出入境管制站中，經羅湖口岸出入境人次最多，有10.5萬，其次是機場的10.1萬人次以及落馬洲支線的8.7萬人次。



年初一（10日）羅湖口岸截至晚上9時有10.5萬人出入境。（資料圖片）

入境處數據顯示，截至晚上9時，各出入境口岸今日共錄得610,353人次出入境；當中逾65%、即399,988人為出境人次，其中318,913人是香港居民，佔總出境人口的8成。

入境方面則錄得210,365人次，有97,114人次為內地旅客，佔整體入境數字46%。港人回港則有89,544人次，其餘23,707人次是其他旅客。

機場年初一截至晚上9時錄10.1萬人次出入境。（資料圖片）

多個出入境管制站中，經羅湖口岸出入境人次最多，有105,398人次，約7成是出境；其次是機場，錄得100,949人次，其中59,781為出境人數，港人搭飛機外遊佔據77.6%。

落馬洲支線、港珠澳大橋及西九龍高鐵站出入境人數亦破8萬人次，其中落馬洲支線有86,839人次；港珠澳大橋84,106人次；西九龍高鐵站83,714人次。