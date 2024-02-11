車公誕｜販商料銷情樂觀　風車求轉運擊鼓訴心願【附拜車公教學】

今日大年初二（11日）是車公誕正日，不少善信亦會留待明天赤口（12日）才到車公廟科車公。今年再無疫情限制，沒有相應的人潮措施，惟有在場開設攤檔的販商表示，出入口有改動，擔心影響人流，但亦有販商對銷情有信心。



今日車公廟內煙火鼎盛，大批市民拖男帶女到來，冀在新一年向車公祈福，善信都排隊輪候轉風車，希望轉轉運程，亦有善信擊鼓，以通知車公有關自己的祈願。今早鄉議局為香港求下中籤，求籤亦是善信到來必須的項目，本文將會介紹拜車公的十個步驟。



華人廟宇委員會秘書處表示，由上午8時至中午12時沙田「車公廟」共有16,836人次進廟。



+ 16

車公廟外市集其中一位檔主朱先生指，今年有別於往年，再無疫情下的安排，市民來到車公廟不再需要先進廟、後到市集，但他說仍在觀望銷情，「都樂觀嘅。」

在車公廟市集擺檔18年的曹先生提到，多年在這裡擺檔，以往未有智能電話、通訊軟件，他透過擺檔重遇不少舊同學、及老師，坦言是為情誼來擺檔。

他指，今年人流較以往略多，也有較多人來市集買飾物，他也自行生產了限量約廿個的賣168元的迷你風車，又設計一副「風車轉一轉銀紙厚幾吋；風車郁一郁金銀堆滿屋」的對聯貼在檔口，希望藉以搶客。

他又提到，今年投得1號及9號檔，其中1號檔旁的出入口被封，對生意有影響，他說如果出入口重開，相信可多賺兩成；若然不重開，仍希望可回本再賺少少。

車公廟基本「拜神」十個步驟



第一步：從車公廟正門進入，車公大殿前有點香區，善信可將香燭交由職員代為燃點。另外，點香區旁邊有許願冊，善信可於冊上留名及添上香油錢。職員往後會將許願冊火化，將許願冊上呈車公。



第二步：將香燭燃點之後，可轉到大殿前的上香區，善信可將祭品取出，找個空位放好拜祭，然後再誠心上香。已購買風車的善信，可將風車放在香爐上轉一轉，便可令風車吸收靈氣，運氣必然隨風車愈轉愈順。



第三步：因為廟內為安全起見，規定進入大殿的善信只可手持三支線香，故未進入車公大殿之前，得先將手上的線香插到上香區，至於車公寶衣和元寶紙錢，可放到大殿旁的進寶處收集。



第四步：進入大殿後，面向車公神像立正，三拜車公，誠心低頭默念自己名字以及心中所求，再在壇前三個香爐前上大香，善信亦可跪地叩拜以示誠心。上香後，每位善信都可獲得一封車公利是，保佑平安順境。



第五步：上香後從大殿右邊步出之後，可依照指示去轉一轉風車，祈求轉出好運。值得留意的是，如認為去年不太順境的善信，要將風車順時針轉，寓意「逆境轉順境」；至於去年運程順利想將旺氣延續的善信，則可將風車逆轉以求將旺氣留住。



第六步：轉完風車後，可轉移到旁邊的大鼓擊打三下，透過鼓聲通知天庭的車公，表達自己已誠心祈願，並希望車公保佑。擊鼓後，可由側門離開。



第七步：參拜完車公後，可順道向車公求支好籤。善信可到大殿左邊的取籤筒處，用$20作按金取來籤筒。



第八步：進入大殿將籤筒放在香爐上轉三個圈，讓籤筒吸收一下靈氣。另亦可以將竹籤撥一撥，令竹籤分布均勻。



第九步：.到車公神像左右兩旁的墊子跪下，閉起雙眼，一邊向神像默念所求之事，一邊慢慢搖動籤筒，直至其中一支竹籤跌出來。



第十步：拿著竹籤到取籤筒處領取相應號碼的籤文，同時可交還籤筒並取回$20按金。如果善信希望有人解讀籤文的意思意思，可到解籤處找廟祝解說。

