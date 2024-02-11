車公誕｜近300人等進廟　市民：15號籤似近年香港冀車公保佑

正月初二（11日）車公誕，早上七時許，沙田大圍車公廟未開放，等候入廟的人龍有二、三百人。不少市民求車公保佑，盼來年平安健康。



今早新界鄉議局主席劉業強為香港求籤祈福，求得第15號中籤，有解籤師傅依籤文解釋，指香港如走入八陣圖，未找到出路。有攜子前來的市民說，覺得籤文所述跟過去幾年的香港相似，又指香港過去幾年經歷很多事，或有迷失，需要時間消化及解決，希望來年在車公保佑下，香港能走出來，並且愈來愈好。



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車公廟今早7時舉行鄉議局求籤儀式，未對外開放，廟外陸續有二、三百人排隊等候入廟。排頭位的男士早上7時許來到，他說每年初二都來拜車公，跟以往一樣，無特別願望，只望家人都新一年平安順利、身體健康。

排在第五、六位的是趙女士及其丈夫，她同樣說每年都會來拜車公，為子女及他們的家庭祈福，希望他們健康平安。問到去年過得如何，她表示疫情過去後，沒離港外遊，不過即使留在香港，也較疫情時多出外走動、四圍去，比較開心。

林太帶讀小學的兒子來拜車公，林小朋友說今早未及8時來到，廟外已「打晒蛇餅」，又徐徐講出新年願望：「希望學業進步、出入平安、身體健康。」林太則說希望孩子身體健康，祝願大家新一年愈來愈好。

提到今早新界鄉議局主席劉業強為香港求籤祈福，求得第15號中籤，有解籤師傅依籤文解釋，指香港如走入八陣圖，未找到出路，林太認為，籤文所述跟過去幾年的香港相似，過去幾年經歷很多事，或有迷失，需要時間消化及解決，希望來年在車公保佑下，香港能走出來，並且愈來愈好。

近幾年均來車公廟參拜的陳先生表示，今年氣氛不錯，以往下午來人流更多，最希望來年家人平安健康，「其他嘢順其自然。」提到第15號中籤，有解籤師傅指香港經濟轉好仍需時間，陳先生回應說：「都係順其自然，要睇開少少。」

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車公廟今日實施特別開放時間，除早上8時開放至傍晚6時開放，自晚上11起會通宵開放至翌日、即年初三傍晚6時。