開年飯｜上環裕隆號按傳統八餸一湯開年　老闆冀生意回復疫前水平

踏入年初二，按照傳統，不少人都圍在一起吃頓豐富餸菜的開年飯，西環老字號海味店裕隆號亦按照傳統按照傳統與員工聚餐。依舊的八餸一湯、熱騰騰的飯菜放到桌面上，仍然吸引到不少員工「手機食先」拍照留念。



裕隆號負責人吳偉鴻由中午先上香拜神，祈求龍年生意興隆。他透露，去年生意不太好，希望今年生意可回復到疫情前水平。



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年初二上香拜神、準備八餸一湯，是裕隆號多年來的傳統。裕隆號由家族經營，今年踏入成立的59周年，而掌舵人仍然秉承過的傳統，由今早起準備燒豬、雞、活鯉魚等拜神，祈求龍年生意興隆，再準備八餸一湯食開年飯，寓意豐衣足食、年年有餘。

依舊的八餸一湯、熱騰騰的飯菜放到桌面上，包括寓意「發財好市」的髮菜和蠔豉、「紅皮赤壯」的乳豬及「年年有餘」的煎魚等。有別於去年只有七人一起相聚吃團年飯，今年不少員工都有留在本港，與老闆一同吃團年飯。

到中午時分，約16人圍在兩張圓桌享受美食，雖然菜色仍舊，但仍然吸引到不少員工「手機食先」拍照留念，並高舉酒杯互相祝賀過年。裕隆號負責人吳偉鴻表示，雖然疫情邁向復常，惟去年生意不太好，希望今年生意可回復到疫情前水平。