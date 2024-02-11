煙花匯演帶旺廣東道名店現排隊人龍　內地旅客花20萬買奢侈品

今日（11日）大年初二，相隔4年農曆新年煙花匯演再度上演，吸引了不少內地旅客來港。尖沙咀海旁下午已開始出現人潮，廣東道的名店亦趁機吸客，DIOR、LV、GUCCI等出現排隊等入內購物人龍，有內地旅客一行六人，豪花20萬元購買奢侈品，但認為人流不多，沒有新年氣氛。



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年輕內地旅客名店滿載而歸 持LV及FENDI購物袋行街

煙花匯演今晚8時開始，尖沙咀海旁有不少內地旅客影。接近下午5時警方封閉廣東道，改作行人通道，不少旅客趁機打卡。下午所見，廣東道兩旁大部份名店需要排隊才可以進內。

五六名年輕內地旅客下午經過廣東道時，幾乎人人手持一毎LV購物袋，另有一男子也有一個FENDI購物袋，滿載而歸。他們表示，總計花了約20萬元，購買名牌腰包、手袋等奢侈品。其中一人說，認為香港沒有新年氣氛，「沒人，感覺經濟比較蕭條。」被問到會否期待今晚煙花匯演時，他則說：「不期待，因為這個哪裡都有。」

通關後首來港內地旅客：買名牌奢侈品內地甚至更便宜

來自廣東的溫小姐今日花了大約3,000元購買香水、藥妝等。她則指在尖沙咀比較有氣氛，早上到旺角逛街時，大部份店舖均沒有開門營業，人流亦比較疏落。她又指，疫情前會特意來港購買名牌奢侈品，但現時內地亦有，甚至更便宜，因此並不會特意來港購買，今次亦是疫情開關之後第一次來港。

▼2月11日 市民遊客湧尖沙咀海旁等看煙花▼

